Xiaomi Açıkladı! İşte HyperOS 3.1 Güncellemesi Alacak Modeller (Liste)

Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS 3.1 için haftalardır sürdürdüğü test sürecini nihayet tamamladı. Akabinde şirket, Android 16 tabanlı bu yeni sürümün dağıtımına da resmen başladı. Bu kapsamda HyperOS 3.1 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi modelleri kısa süre önce paylaşıldı. Açıklanan takvimde markanın birçok popüler cihazı yer alıyor. İşte güncelleme alacak modeller!

Android 16 Tabanlı HyperOS 3.1 Güncellemesi Alacak Modeller

11 Mart 2026'da Güncelleme Alacaklar

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

Redmi K90 Pro Max

Redmi K90

31 Mart’a Kadar Güncelleme Alacaklar

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultimate Edition

Redmi K80

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 5

Redmi K Pad

15 Nisan’a Kadar Güncelleme Alacaklar

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Mi 5 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultimate Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Pad 2 Pro

23 Nisan’a Kadar Güncelleme Alacaklar

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Mi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultimate Edition

Redmi Turbo 3

Redmi Note 15R

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13R

Redmi 15R 5G

Redmi 14R 5G

Redmi 14C

Redmi Pad 2

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Markanın açıklamasına göre yeni güncelleme şu an için yalnızca Çin’deki kullanıcılara dağıtılıyor. Zaten yukarıdaki liste de Çin için. Ancak HyperOS 3.1’in kısa süre içinde Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarlarda da yayınlanması bekleniyor. Bu doğrultuda ayın sonlarına doğru global takvim de açıklanacaktır.

HyperOS 3.1 Yenilikleri Neler?

Aslında HyperOS 3.1, çok büyük bir güncelleme değil. Ancak buna rağmen kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli değişiklikler ve yenilikler sunuyor. Yeni sürümle birlikte arayüz daha akıcı hale gelirken, Galeri ve Hava Durumu gibi bazı sistem uygulamaları da yenilendi. Ayrıca HyperIsland için daha fazla etkileşim seçeneği sunuluyor ve Apple AirPods için gelişmiş destek ekleniyor.

Tabii AirPods kulaklıklar daha önce de Bluetooth üzerinden bağlanabiliyordu. Ancak uzamsal ses gibi bazı özellikler kullanılamıyordu. HyperOS 3.1 ile birlikte bunlara erişim mümkün oluyor. Öte yandan yapılan optimizasyonla birlikte bellek yönetimi de daha verimli hale geldi. Bu da uygulamaların daha hızlı açılması ve sistem performansının daha yüksek olması anlamına geliyor.

