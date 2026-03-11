Xiaomi Açıkladı! İşte HyperOS 3.1 Güncellemesi Alacak Modeller (Liste)
Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni yazılımın güncelleme takvimi de açıklandı. İşte yükseltilecek modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3.1 güncellemesi alacak modelleri açıkladı.
- Listede Xiaomi 17, Xiaomi 15, Pad 8, Pad 7, Redmi K90 ve Redmi K80 serileri de yer aldı.
Xiaomi, yeni arayüz yazılımı HyperOS 3.1 için haftalardır sürdürdüğü test sürecini nihayet tamamladı. Akabinde şirket, Android 16 tabanlı bu yeni sürümün dağıtımına da resmen başladı. Bu kapsamda HyperOS 3.1 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi modelleri kısa süre önce paylaşıldı. Açıklanan takvimde markanın birçok popüler cihazı yer alıyor. İşte güncelleme alacak modeller!
Android 16 Tabanlı HyperOS 3.1 Güncellemesi Alacak Modeller
11 Mart 2026'da Güncelleme Alacaklar
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90
31 Mart’a Kadar Güncelleme Alacaklar
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultimate Edition
- Redmi K80
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 5
- Redmi K Pad
15 Nisan’a Kadar Güncelleme Alacaklar
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Pad 2 Pro
23 Nisan’a Kadar Güncelleme Alacaklar
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultimate Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 15R 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
Markanın açıklamasına göre yeni güncelleme şu an için yalnızca Çin’deki kullanıcılara dağıtılıyor. Zaten yukarıdaki liste de Çin için. Ancak HyperOS 3.1’in kısa süre içinde Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazarlarda da yayınlanması bekleniyor. Bu doğrultuda ayın sonlarına doğru global takvim de açıklanacaktır.
HyperOS 3.1 Yenilikleri Neler?
Aslında HyperOS 3.1, çok büyük bir güncelleme değil. Ancak buna rağmen kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli değişiklikler ve yenilikler sunuyor. Yeni sürümle birlikte arayüz daha akıcı hale gelirken, Galeri ve Hava Durumu gibi bazı sistem uygulamaları da yenilendi. Ayrıca HyperIsland için daha fazla etkileşim seçeneği sunuluyor ve Apple AirPods için gelişmiş destek ekleniyor.
Tabii AirPods kulaklıklar daha önce de Bluetooth üzerinden bağlanabiliyordu. Ancak uzamsal ses gibi bazı özellikler kullanılamıyordu. HyperOS 3.1 ile birlikte bunlara erişim mümkün oluyor. Öte yandan yapılan optimizasyonla birlikte bellek yönetimi de daha verimli hale geldi. Bu da uygulamaların daha hızlı açılması ve sistem performansının daha yüksek olması anlamına geliyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.