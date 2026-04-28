HMD'nin 5.000 mAh Bataryalı ve 90Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda!

HMD geçen yıl tanıttığı Vibe modelinin halefi için geri sayıma geçti. HMD Vibe 2 olarak isimlendirilecek akıllı telefon giriş segmente hitap eden özelliklere sahip olacak. Son ortaya çıkan gelişmeler modelin tanıtım tarihini doğruluyor. İşte HMD Vibe 2 hakkında tüm bilinenler!

HMD Vibe 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 kısa bir süre önce Flipkart'ta listelendi. Bu gelişme cihazın herhangi bir teknik özelliğini doğrulamasa da tanıtımın mayıs ayında yapılacağını kesinleştirdi. Şu an için kesin bir gün verilmese de akıllı telefonun önümüzdeki ay kullanıcılara sunulacağını söyleyebiliriz.

Daha önceki sızıntılara göre modelin 4 GB RAM + 128 GB depolamalı sürümü 6.499 rupi (3.094 TL) ve 4 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu ise 7.499 rupi (3.570 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacak. Bunlara ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde sırasıyla 5.327 TL ve 6.150 TL seviyelerine denk geliyor.

HMD Vibe 2 Türkiye'de Satılacak mı?

HMD ülkemizde çok aktif bir marka değil. Bu kapsamda yaklaşan Vibe 2'nin Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha mantıklı olacaktır.

HMD Vibe 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,75 inç IPS LCD

Çözünürlük: HD+

Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T7200

RAM: 4GB

Depolama: 128GB / 256GB

Hafıza Kartı: Micro SD 512GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Yardımcı Kamera: 0.08 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

Şarj Hızı: 10W

İşletim Sistemi: Android 15

Su ve Toz Direnci: IP52

Parmak İzi: Yan tuş

Bağlantı: 4.5G

HMD Vibe 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD Vibe 2'de 6,75 inçlik 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüğü destekleyen IPS LCD bir ekran karşımıza çıkacak. Kullanıcılar 90Hz yenileme hızı sayesinde 120Hz kadar olmasa da menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim elde edebilecek.

LCD ekranlar genellikle giriş segment telefonlarda kullanılıyor. Renkleri orta-üst segment ve amiral gemilerindeki AMOLED veya OLED paneller kadar canlı bir şekilde gösteremiyor. Kısacası ortalama bir ekran performansı sunuyor.

Karşılaştıracak olursak HMD Vibe 6,67 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızlarına ve HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir panelle gelmişti. Kısacası yeni modelde ekran boyutu artacak ve diğer özellikler ise çok yüksek ihtimalle aynı kalacak.

HMD Vibe 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Unisoc T7200 yonga seti bizleri karşılayacak. Bu işlemci 12 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Yani daha çok giriş segment cihazlarda tercih ediliyor. Bu kapsamda donanımdan aşırı akıcı bir oyun performansı beklemek mantıklı değil. Daha çok video izleme ve internette gezinme gibi işler için daha uygun.

İşlemcilerdeki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Kısacası düşük nm değeri daha iyi işlemci anlamına geliyor. Çünkü işlemcide transistörler birbirine ne kadar yakınsa işlemci o kadar verimli ve yüksek performanslı çalışır.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile en düşük ayarlarda 20 ila 30 FPS arasında bir performans gösterdiğini görüyoruz. Burada daha çok Subway Surfers gibi basit grafikli oyunların daha iyi çalıştığını söylemek mümkün.

HMD Vibe 2 Kamerası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonun 50 megapiksel ana kameraya ve 0,08 megapiksellik yardımcı bir sensöre sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Ürünün giriş segmentte yer aldığını düşündüğümüzde bu özelliklerin sınıfına göre yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası daha çok günlük ve basit fotoğraf çekimleri için uygun bir model olacak.

HMD Vibe 2 Bataryası Nasıl Olacak?

Cihaz giriş segmentte sıklıkla karşımıza çıkan 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek. Aynı zamanda 10W hızlarında şarj olabilecek. Burada selefinin 18W hızlarını desteklediğini göz önüne aldığımızda kayda değer bir düşüşün olacağını söyleyebiliriz. Yani yeni model muhtemelen selefinden daha yavaş şarj olacak.

Editörün Yorumu

HMD Vibe 2 teknik özellikleri itibarıyla tam anlamıyla bir giriş segment cihazı. Bu nedenle yüksek seviyede oyun ya da kamera performansı beklemek pek gerçekçi olmaz. Daha çok basit oyunları oynayabileceğiniz, dizi/film izleyebileceğiniz, ayrıca basit fotoğraflar çekebileceğiniz bir model olarak karşımıza çıkacak.