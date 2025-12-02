Samsung’dan Kullanıcıları Sevindiren Yenilik: Reklamlara Veda Edin!

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da One UI 8.5 için yoğun mesai harcıyor. Kısa süre önce One UI 8.5 güncellemesini alacak modeller netleşmişti. Bugün ise yeni sürümle birlikte gelecek dikkat çekici bir özellik gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

One UI 8.5, Reklam Bildirimi Gönderen Uygulamaları Engelleyecek

Gelen bilgilere göre Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımı, reklam bildirimlerini otomatik olarak engelleyen akıllı bir sisteme sahip olacak. Bu sistem sayesinde reklam amacıyla sık sık bildirim gönderen uygulamalar otomatik olarak tespit edilerek uykuya alınacak ve böylece bu uygulamaların bildirim göndermesi engellenecek. Bunun dışında başka bir kısıtlama uygulanmayacak.

Yeni özellik iki aşamalı bir yapıda çalışacak. İlk aşamada Samsung’un hazırladığı problemli uygulamalar listesinde yer alanlar otomatik olarak bloke edilecek. İkinci aşama olan akıllı engelleme ise cihazınızdaki bildirimlerin analiz edilmesine dayanıyor. Sistem reklam niteliğindeki bildirimleri algıladığında ilgili uygulamayı engelleyecek.

Kaynağa göre engellenen uygulamalar ayarlar menüsü üzerinden kolayca görüntülenebilecek ve yönetilebilecek. Yani isterseniz engellenen uygulamalardan bildirim almaya devam etmeyi tercih edebileceksiniz.

One UI 8.5 Ne Zaman Yayınlanacak?

Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin 2026’nın başlarında duyurulması bekleniyor. Güncellemenin Galaxy S26 serisiyle aynı etkinlikte tanıtılması muhtemel.

One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller

Galaxy S Serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Katlanabilir Serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE + 5G)

Galaxy A16 (LTE + 5G)

Galaxy A06 (LTE + 5G)

Galaxy A17 (LTE + 5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy F Serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy M Serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover Serisi