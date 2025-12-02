Samsung’dan Kullanıcıları Sevindiren Yenilik: Reklamlara Veda Edin!
Samsung'un merakla beklenen Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinde yer alacak yeni özellikler ortaya çıktı. İşte yeniliğin detayları...
⚡ Önemli Bilgiler
- One UI 8.5, reklam bildirimi gönderen uygulamaları engelleyecek.
- Engellenen uygulamalar bir daha bildirim gönderemeyecek.
- Kullanıcılar, dilerlerse engellenen uygulamaları yönetebilecek.
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da One UI 8.5 için yoğun mesai harcıyor. Kısa süre önce One UI 8.5 güncellemesini alacak modeller netleşmişti. Bugün ise yeni sürümle birlikte gelecek dikkat çekici bir özellik gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...
One UI 8.5, Reklam Bildirimi Gönderen Uygulamaları Engelleyecek
Gelen bilgilere göre Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımı, reklam bildirimlerini otomatik olarak engelleyen akıllı bir sisteme sahip olacak. Bu sistem sayesinde reklam amacıyla sık sık bildirim gönderen uygulamalar otomatik olarak tespit edilerek uykuya alınacak ve böylece bu uygulamaların bildirim göndermesi engellenecek. Bunun dışında başka bir kısıtlama uygulanmayacak.
Yeni özellik iki aşamalı bir yapıda çalışacak. İlk aşamada Samsung’un hazırladığı problemli uygulamalar listesinde yer alanlar otomatik olarak bloke edilecek. İkinci aşama olan akıllı engelleme ise cihazınızdaki bildirimlerin analiz edilmesine dayanıyor. Sistem reklam niteliğindeki bildirimleri algıladığında ilgili uygulamayı engelleyecek.
Kaynağa göre engellenen uygulamalar ayarlar menüsü üzerinden kolayca görüntülenebilecek ve yönetilebilecek. Yani isterseniz engellenen uygulamalardan bildirim almaya devam etmeyi tercih edebileceksiniz.
One UI 8.5 Ne Zaman Yayınlanacak?
Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesinin 2026’nın başlarında duyurulması bekleniyor. Güncellemenin Galaxy S26 serisiyle aynı etkinlikte tanıtılması muhtemel.
One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z Katlanabilir Serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE + 5G)
- Galaxy A16 (LTE + 5G)
- Galaxy A06 (LTE + 5G)
- Galaxy A17 (LTE + 5G)
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Galaxy F Serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro