Android 17, iOS 26'nın En Kötü Özelliklerini Alacak

Android 17, iOS 26'nın en kötü özelliğine sahip olacak. İddialara göre Google, Android'in yeni sürümünde Apple'ın "Liquid Glass" temasını kopyalamaya hazırlanıyor. Teoride harika görünen ama pratikte kullanıcıların nefret ettiği bu tasarım dili çok yakında tüm telefonlarda kendine yer bulacak.

Google, Android 17'de "Liquid Glass" Benzeri Bir Tema Kullanacak

Apple'ın iOS 26 güncellemesi pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise kuşkusuz Liquid Glass. Bilmeyenler için Liquid Glass, başta ikonlar, menüler ve bildirimler dahil olmak üzere arayüzün geneline cam benzeri bir görünüm kazandıran bir tema.

Üstelik Liquid Glass sadece cam gibi görünmekle kalmıyor, aynı zamanda cam hissi de veriyor. Örneğin, duvar kağıdı şeffaf simgelerin altından görünüyor ve böylelikle kullanıcıya gerçekçi bir cam illüzyonu gösteriliyor. Ne yazık ki bu özellik teknik açıdan harika görünse de kullanıcılar tarafından çok beğenilmedi.

Hatta kullanıcıların büyük bir kısmının neden olduğu kirlilik nedeniyle Liquid Glass'tan nefret ettiğini söylemiş olursak abartmış olmayız. Şimdi ise Google, Apple'ın ayak izlerini takip ederek Android 17 ile Liquid Glass benzeri bier deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Google, Android 17'de menülerin, bildirimlerin ve sistem öğelerinin arkasındaki içeriği görmenizi sağlayan yarı saydam bir tema kullanacak. Arayüz, tıpkı Liquid Glass'ta olduğu gibi saydam olacak. Google bu tema ile uyumlu olacak özel duvar kağıtlarını da yine Android 17 ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunacak.

Şirket bu özelliği kullanmak istemeyen kullanıcılar için de bir seçenek sunacak. Dileyen kullanıcılar ayarlar üzerinden cam efektini kapatabilecek. Elbette ki bu Android'in saf versiyonunda geçerli olacak. Bildiğiniz üzere Samsung gibi üreticiler Android'in standart sürümünü değil, onun üzerine inşa ettkileri kendi versiyonlarını kullanıyorlar.

Bu nedenle bu tasarım dilini benimsemek Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi üreticilere kalacak. Ancak halihazırda Liquid Glass benzeri bir deneyim sunmaya çalışan akıllı telefon üreticileri olduğunu düşünürsek muhtemelen Android versiyonu da yaygınlaşacak.

Artan görsel efektlerin daha fazla sistem kaynağı tüketebileceği ve bunun eski modellerde yavaşlamaya neden olabileceğinina altını çizmekte fauyda var.