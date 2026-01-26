Xiaomi'den 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Uygun Fiyatlı Olacak

Xiaomi, Redmi Turbo 5 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi Turbo 5'in tanıtım tarihi açıklandı. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak akıllı telefon, önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak. Bütçe dostu Android telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity işlemci de yer alacak.

Redmi Turbo 5'in Tanıtım Tarihi

Redmi Turbo 5, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla bilrikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera bulunacak. Kameraların yanında ise bir adet LED Flaş yer alacak. Telefon, beyaz dahil birçok renk seçeneği ile birlikte gelecek. Diğer renk seçenekleri henüz belli değil.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5 gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te ise Dimensity 8400 Ultra mevcut.

Ultrasonik parmak izi sensörüne sahip akıllı telefonda 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Redmi Turbo 4'te 6,67 inç ekran büüyklüğü AMOLEDekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.441 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (13.071 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.