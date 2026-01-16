Apple Ürünlerinin En İyi Özellikleri Android'e Geliyor

Google, Android ekosistemini geliştirmek için kolları sıvadı. Uzun zamandır bu konuda Apple'ın gerisinde olan Android, artık cihazlar arası uyumluluk ve iletişim konusunda çok daha etkili bir işletim sistemi olacak. Android 17 ile gelmesi beklenen yeni özellikler sayesinde telefon, tablet, akıllı saat ve bilgisayarınız arasında Apple'dakine benzer kesintisiz bir iletişim olacak.

Google, Android Ekosistemini Apple'a Rakip Yapacak

Apple ürünlerini rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de kuşkusuz ekosistem. Bilmeyenler için bu iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch gibi cihazların, iCloud ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla tek bir cihaz gibi uyumlu çalışmasıdır. Örneğin iPhone'unuzda kopyaladığınız yazıyı Mac'te yapıştırabilir, gelen çağrıları iPad üzerinden cevaplayabilir, kulaklık takılı film izlerken arama geldiğinde hiçbir işlem yapmadan AirPods'u çağrıyı cevaplamak için kullanabilirsiniz.

Google, Microsoft ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri uzun zamandır benzer bir deneyimi kendi kullanıcılarına sunmak için çalışıyor. Ancak ortada faklı donanım ve yazılım özelliklerine sahip yüzlerce cihazın ve Windows gibi farklı işletim sistemlerinin olması bu çalışmaları yavaşlatıyor. Elbette ki son birkaç yılda geçmişe kıyasla bazı ilerlemeler kaydedildi. Ancak Android ekosisteminin hala Apple'ın gerisinde olduğu bir gerçek. Neyse ki Android 17 ile bu durum değişiyor.

Gelen bilgilere Google, yeni sürümlerle birlikte Android, ChromeOS ve Wear OS arasındaki iletişimi artıracak. Bu cihazlar tıpkı Apple'da olduğu gibi kendi aralarında bir ekosistem oluşturacak. Örneğin bir cihazda "Rahatsız Etme" açıldığında, aynı Google hesabına bağlı diğer tüm cihazlar da otomatik olarak bu moda geçecek. Ki bu özellik uzun zamandır Apple ekosisteminde var. Ayrıca yine Apple'dakine benzer bir pano özelliği Android ekosisteminin bir parçası olacak.

Telefonunuzda ya da bilgisayarınızda kopyaladığınız metin ve görselleri diğer cihazlarınızda yapıştırabileceksiniz. Üstelik bu özelliğin sadece ChromeOS'li bilgisayarlarda değil, Windows işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılabilir olacağı söyleniyor. Yine Apple, uzun zamandır bu özelliğe sahip ve zaman zaman neredeyse hayat kurtaran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara ek Google'ın Pixel 10 serisi ile kullanıma sunduğu AirDrop benzeir özelliğin de yeni Android sürümü ile yaygınlaşması bekleniyor.

Söz konusu özellik şu an sadece Pixel 10 ve Pixel 9 modellerinde kullanılabiliyor. Üstelik sadece Android cihazlar arasında değil, Mac ve iPhone gibi Apple ürünlerine de doğrudan AirDrop üzerinden dosya gönderebiliyor ve benzer şekilde dosya alabiliyor. Tüm bunlar kulağa oldukça basit gelen ama Android ekosistemini Apple'a rakip yapabilecek özellikler. Kullanıcıların asıl isteği ise bu özelliklerin Android, Windows ve Mac gibi işletim sistemleri arasında uyumlu çalışması. Ancak bunun yakın zamanda olması beklenmiyor.