iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

Yeni iPhone modelleri ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri sızdırılan iPhone 18 Pro Max'in bu kez kameradan işlemciye kadar birçok özelliği daha ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon, serinin önceki modeliyle aynı RAM seçeneğine sahip olacak.

iPhone 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

18 MP Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dynamic Island: Destekleyecek.

iPhone 18 Pro Max gücünü Apple A20 Pro işlemcisinden alacak. Serinin önceki modeli olan iPhone 17 Pro Max'te 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Apple A19 Pro işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefon ayrıca 12 GB RAM'e sahip olacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçeneklerini göreceğiz.

Akıllı telefonun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Dynamic Island özelliğini destekleyecek iOS telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 17 Pro Max'te Dynamic Island özelliği, 6,9 inç ekran büyüklüğü, 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Yeni iPhone modelinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 18 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

iPhone 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre iPhone 18 Pro Max, 2026 yılının sonunda tanıtılacak. Aynı tarihte iPhone 18 Pro da duyurulacak. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü donanıma ve çok şık tasarıma sahip olan iPhone 17 serisi, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.