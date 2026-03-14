Android 17'de Bunu Yaptığınızda Bazı Uygulamalar Çalışmayabilir

Google, Android 17 ile birlikte yeni bir güvenlik özelliğini devreye alacak. Yeni ortaya çıkan bu özellik, şirketin ilk olarak Android 16'da kullanıma sunduğu gelişmiş koruma modunun bir parçası olarak sunulacak. Bu özellik, güvenlik konusuna herkesten daha çok dikkat etmesi gereken kişiler için ekstra koruma sağlayacak.

Android 17'de Gelişmiş Koruma Moduna Ne Özelliği Gelecek?

Google, Android 17'de gelişmiş koruma moduna erişilebilirlik servisinin kötüye kullanımını engelleyecek bir özellik ekleyecek. Normalde erişilebilirlik servisinin sadece engelli bireylere yardımcı olma amacıyla geliştirilen uygulamalar tarafından kullanılması gerekiyor ancak bazı geliştiriciler, ekstra işlevsellik sunmak gibi amaçlarla bu izne ihtiyaç duyabiliyor.

Bildirimleri özelleştirme ya da ekran üzerinde değişiklik yapma gibi işlemler gerçekleştiren uygulamalar, temelde bir erişilebilirlik uygulaması değil. Yani engelli bireylerin cihazlarını daha kolay şekilde kullanmasını sağlamaya odaklanmıyor. Bunun yerine Android işletim sistemine sahip cihazda özelliklerin çalışabilmesi için bu izni kullanıyor.

DynamicSpot uygulaması buna örnek olarak verilebilir. Bu uygulama, Android'e iPhone'lardaki dinamik ada özelliğini getiriyor. Bilmeyenler için bu özellik, ekranın üzerini kaplayan sabit bir boşluk değil. Telefonda ne yaptığınıza bağlı olarak küçülüyor ya da uzuyor. Bildirimleri hızlıca okuyabiliyor, aynı anda birden fazla iki uygulama ile ilgili size bilgi sunabiliyor.

Söz konusu uygulama da iPhone'lardaki bu işlevsel özelliği Android cihazlara getiriyor. Ne var ki Android 17 beta sürümünde gelişmiş koruma moduna eklendiği görülen yeni özellik yüzünden bu uygulama da işlevselliğini kaybedecek ve çalışmamaya başlayacak. Bu durum aslında arayüzü neredeyse baştan aşağı değiştirmenizi sağlayan uygulamaların da çalışamamasına yol açma potansiyeli taşıyor.

Android 17'deki Erişilebilirlik Kısıtlaması İsteğe Bağlı mı Olacak?

Android 17 ile birlikte devreye alınacak olan bu kısıtlama tamamen isteğe bağlı bir özellik olacak. Hatta işletim sisteminde gelişmiş koruma modu varsayılan olarak devre dışı şekilde gelecek. Gizlilik ve güvenlik konusunda çok büyük endişeleriniz yoksa bu modu etkinleştirmenize gerek olmayacak. Dolayısıyla yeni özellik de sizin için olumsuz bir duruma neden olmayacak.

Bu modu istemeden de olsa etkinleştirirseniz hemen devre dışı bırakma şansınız olacak. Mod kapatıldıktan sonra erişim izinleri kısıtlanan uygulamalar tekrardan gerekli izinlere sahip olmaya başlayacak. Yani Google, bu konuda bir dayatma politikası izlemeyecek. Maksimum güvenlik isteyenler modu etkinleştirebilecek ama bununla birlikte bazı işlevselliklerden fedakârlık edecek, böyle bir şeye ihtiyacı olmayanlarsa telefonunu (veya tabletini) normal şekilde kullanmayı sürdürecek.

Editörün Yorumu

Android 17 ile birlikte güvenlik konusuna da eğilmeye başlanmasından memnunum. Bilgisayar korsanları, erişilebilirlik servisini kötüye kullanarak sizi anbean takip edebilir, bilgilerinizi ele geçirebilir ve sizin yerinize cihazda değişiklikler yapabilir. Google'ın söz konusu uygulamalara bu tür kısıtlamalar getirmesini bu sebepten dolayı çok değerli görüyorum.