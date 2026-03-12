WhatsApp'ta Yeni Dönem! Ailelerden Habersiz Kuş Uçmayacak

WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı ebeveyn tarafından kontrol edilen hesaplar özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellikle birlikte ebeveynler çocuklarının hesaplarını yönetme imkânı elde edecek ancak mesajlaşma uygulamasının arkasındaki şirket, ailelere bu imkânı tanısa da hesap sahiplerinin gizliliğinden ödün vermeyeceğini vurguladı.

WhatsApp'ta Ebeveyn Denetimli Hesapların Farkı Nedir?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yeni bir hesap türü olan ebeveyn denetimli hesaplar, ailelere çocuklarının hesapları üzerinde neredeyse tam yetki veriyor. Çocukların kimlerle iletişim kurabileceği, hangi gruplara katılabileceği gibi tüm konularda söz sahibi ebeveynler olacak. Tanınmayan kişilerden gelen mesaj istekleri de önce ebeveynin denetiminden geçecek.

Ebeveyn, çocuğun uygulamada gerçekleştirdiği çeşitli işlemler hakkında doğrudan bilgilendirilecek. Yeni bir kişi kaydedildiğinde, engellendiğinde ya da şikâyet edildiğinde, isim veya profil fotoğrafı değiştirildiğinde aileler bu durumdan direkt haberdar olacak. Çocuklar, varsayılan olarak sadece rehberinde kayıtlı olan kişilerle iletişim kurabilecek. Çocuk reşit olduktan sonraysa hesabını standart WhatsApp hesabına dönüştürebileceği yönünde bir bildirim alacak.

Ebeveyn Denetimli WhatsApp Hesaplarının Kısıtlamaları Neler?

Çocuklar, tanımadığı insanların paylaşımlarını göremeyecek. Ayrıca başka bir kullanıcı ile anlık olarak nerede olduğunu gösteren konum paylaşma özelliğini kullanması mümkün olmayacak. Daha fazla şeffaflık elde etmek için kaybolan mesajlar ve sohbet kilidi özelliği de devre dışı bırakıldı. Öte yandan bağlı cihazlar yani başka cihazlarda oturum açma özelliği de bu hesapta kapalı olacak. O yüzden web tarayıcısı üzerinden hesaba erişilemeyecek.

Bilindiği üzere Meta, bir süre önce yapay zeka destekli özelliklerini Türkiye'de de kullanıma sunmuştu. Bununla birlikte şirketin yapay zeka asistanı Meta AI'a soru sormak, görsel hazırlatmak mümkün hâle gelmişti. İşte tüm bu özellikler, güvenlik için ebeveyn tarafından yönetilen hesaplarda erişime kapatılacak.

Ebeveynler, Çocuklarının WhatsApp Mesajlarını Görebilecek mi?

Ebeveyn denetimli hesaplar her ne kadar çok sayıda kısıtlama içerse de tüm mesajlar ve aramalar uçtan uca şifreli olarak kalmaya devam edecek. Bu, ne ebeveynlerin ne WhatsApp'ın ne de başka birinin mesajların veya aramaların içeriğine "doğrudan" erişemeyeceği anlamına geliyor. WhatsApp'ın bu konuda kırmızı çizgisini koruduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

WhatsApp'a yeni gelen özelliğin özellikle son zamanlarda bu tür platform sağlayıcılarına her zamankinden daha çok baskı yapılmaya başlanmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Elbette ki çocukların güvenliği açısından önemli ve olması gereken bir özellik. Tabii, isteğe bağlı olması dolayısıyla ne kadar etkili olacağı tartışmaya açık.