Android 17'nin Görüntüleri Sızdırıldı! iOS 26'ya Benziyor

Android 17'nin yeni tasarımına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda yaşanan önemli sızıntıdan sonra şimdi de Android 17'nin ilk beta sürümlerinden birine ait olduğu düşünülen birkaç ekran görüntüsü paylaşıldı. İşletim sisteminin yeni sürümünün birkaç yönden iOS 26'ya benzeyeceği öngörülüyor.

Android 17'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre Google'ın Android 17'de Apple'ın iOS 26 sürümünün Liquid Glass tasarımına benzer şekilde şeffaf odaklı bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Bu yeni tasarımın en önemli örneklerinden birini ses paneli üzerinde görüyoruz. Eskiden olduğu gibi düz bir arka planı bulunmuyor. Bunun yerine artık biraz daha şeffaf arka plan tercih ediliyor.

Bu değişikliğin okunabilirliği arttırmak adına yapılacağı düşünülüyor. Dikkatli bakarsanız panel açıkken ana ekranın Apple cihazlarında olduğundan çok daha fazla bulanıklaştırıldığını fark edebilirsiniz. Ayrıca bu alanların kullanıcının kendi seçtiği renklere göre renklendireceği belirtiliyor. Örneğin mavi seçilmişse daha çok mavi bir renk ağırlıkta olacak.

Ses seviyesini paneli ve cihazı kapatma menüsü açıldığında da şeffaf arka plan karşınıza çıkacak. Android 16'da hızlı erişim paneli gibi bazı bölümlere geçtiğinizde arka plan zaten şeffaf oluyordu. Görünüşe göre Google, bu sürümde yeni tasarımının temelini attı ve Android 17 ile işletim sisteminin daha fazla bölümünde bu değişikliğin etkisini hissettirmeye başlayacak.

Google, ekran kaydı aracında da önemli bir değişikliğe gidecek. Android 17'de ayarlamalar küçük bir pencere aracılığıyla yapılabilecek. Ayrıca uygulama simgesine birkaç saniye dokunmak, o uygulamanın kilitlenmesini sağlayacak. Bazı uygulama simgeleri de yeniden tasarlanacak. Ne yazık ki yeni gelecek özellikler hakkında şimdilik çok fazla ayrıntı yok ancak performans açısından önemli iyileştirmeler olması muhtemel.