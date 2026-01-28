Xiaomi'den 7.560 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Redmi Turbo 5'in işlemcisi ve batarya kapasitesi belli oldu. Xiaomi'nin çok yakında tanıtacağı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Akıllı telefon ayrıca dev batarya ile birlikte gelecek. Redmi Turbo 5 ayrıca yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Turbo 5'in İşlemcisi ve Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Redmi Turbo 5'te Dimensity 8500-Ultra isimli sekiz çekirdekli bir işlemcisi bulunacak. Redmi Turbo 4'te ise bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, 7.560 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Redmi Turbo 5, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM bulunacak. Gelişmiş soğutma sistemine sahip akıllı telefonda beyaz ve nane yeşili olmak üzere iki farklı renk seçenek yer alacak. Xiaomi'nin bütçe dostu akıllı telefonu ayrıca ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacak.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.485 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (13.116 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5'in Tanıtım Tarihi

Redmi Turbo 5, 29 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla beraber beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera yer alacak. Kameraların yanında ise bir adet LED Flaş bulunacak. Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tantıılmıştı.