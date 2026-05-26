Rockstar’tan Kritik Hamle: FiveM Rakibi Platform Resmen Kapatılıyor!

GTA 5, oldukça büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Bu oyuncuların önemli bir kısmı ise gerçek hayata benzer senaryolar oluşturarak RP (roleplay) deneyimi yaşayabiliyor. Bunun için kullanılan çeşitli modlar bulunuyor. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre bu modlardan biri için yolun sonu göründü. Take-Two tarafından gönderilen ihtarın ardından RageMP’nin tamamen kapanacağı açıklandı. Böylece GTA 5’in en popüler rol yapma modlarından biri de resmen tarih oluyor. İşte ayrıntılar...

RageMP Nedir?

RageMP, GTA 5 için geliştirilen üçüncü taraf rol yapma modlarından biri. Oyuncuların özel sunucular kurmasına, RP (rol yapma) dünyaları oluşturmasına ve GTA Online’dan bağımsız şekilde topluluklar oluşturmasına olanak tanıyor.

Bu mod sayesinde kullanıcılar kendi oyun modlarını ekleyebiliyor ve özel ekonomi sistemleri kurabiliyordu. RageMP özellikle düşük sistem kullanımı ve yüksek oyuncu kapasitesi nedeniyle uzun yıllardır popülerliğini koruyordu. Platformun en büyük rakibi ise FiveM olarak biliniyor.

GTA 5 RageMP Neden Kapanıyor?

RageMP tarafından yapılan açıklamaya göre kapanma kararının arkasında Rockstar'ın çatı şirketi Take-Two tarafından gönderilen resmî ihtar bulunuyor. Bilindiği üzere Rockstar Games, GTA 5’i çok oyunculu şekilde oynamayı mümkün kılan FiveM ve RedM modlarının sahibi olan Cfx.re şirketini 2023 yılında satın almıştı. Bu satın alımın ardından FiveM, GTA 5 için resmî rol yapma modu hâline geldi. Böylece oyuncular artık Rockstar çatısı altında GTA 5’te rol yapabilmeye başladı.

Şirket, bugüne kadar FiveM dışındaki rol modlarına pek karışmıyordu ancak 2023'ten beri kendi çatısı altında resmî bir mod bulunması nedeniyle RageMP gibi alternatif servislerin faaliyet göstermesini istemediği düşünülüyor. Bu nedenle Take-Two’nun GTA 5 RP dünyasını tamamen FiveM çatısı altında toplamayı hedeflediği belirtiliyor.

RageMP Sunucuları Ne Zaman Tamamen Kapanacak?

RageMP’nin kapanışı hemen gerçekleşmeyecek ve aşamalı şekilde tamamlanacak. Kısa süre önce yeni sunucu oluşturma sistemi kapatıldı. Ayrıca geliştirici araçlarına erişim de sonlandırıldı. 1 Haziran 2026 itibarıyla ise oyuncular artık açık sunucuları göremeyecek. Yani sunucuların listelendiği sistem tamamen devre dışı bırakılacak.

Modun tamamen kapanacağı tarih ise 31 Ağustos 2026 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra tüm RageMP sunucuları kapatılacak ve modun tüm altyapısı artık çalışmayı durduracak.

RageMP Kullanıcıları FiveM’e Nasıl Geçiş Yapacak?

RageMP, yaptığı açıklamada sunucu sahiplerinin FiveM moduna geçiş yapmasını kolaylaştırmak için destek sunacaklarını açıkladı. Böylece sunucuların tamamen kapanmadan FiveM’e taşınması hedefleniyor. Tam olarak nasıl bir destek sağlanacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak sunucu sahiplerinin script ve modlarını FiveM’e daha kolay uyarlayabilmesi, veritabanı ile oyuncu bilgilerinin aktarılabilmesi ve teknik dokümantasyon paylaşılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bence RageMP’nin kapanması GTA 5 RP dünyası için önemli bir dönemin sonu anlamına geliyor. Ancak Rockstar Games’in böyle bir adım atmasına da pek şaşırmadım. Şirket, doğal olarak kendi bünyesinde bulunan FiveM’i öne çıkarmak için rakip modların önünü kesmek isteyecektir. RageMP'nin sunucuların FiveM'e taşınması için destek sunacak olması ise sunucu sahipleri için güzel bir haber.