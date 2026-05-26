Marvel Rivals'ta Bunu Yapanlar Yandı! Kalıcı Yasaklamalar Başladı

Geliştirici NetEase Games, Marvel Rivals'ta büyük bir temizlik başlattı. Asla izin verilmeyen bir kural ihlalinde bulunan oyuncuları hedef alan geliştirici, yüzlerce oyuncuyu yasakladı. Hatta bazılarının kullanıcı adı gibi bilgilerini kısmen paylaşarak yasaklanan oyuncuların yaşadığı durumun sebebini herkese açık olan bir duyuru ile öğrenmesini sağladı.

Marvel Rivals'ta Hangi Oyuncular Yasaklandı?

Oyunun geliştiricisi olan NetEase Games'in Marvel Rivals'ta yasakladığı oyuncular, diğer oyunculara karşı haksız avantaja sebep olan hile yazılımları kullananlardan oluşuyor. Gelen açıklamaya göre şu ana kadar 500 oyuncu kalıcı olarak yasaklandı. Ayrıca bu oyunculardan bazılarının kullanıcı adı gibi bilgilerinin bir kısmı paylaşıldı. Hatta yasaklanan oyuncuların birçoğu, oyundan uzaklaştırıldığını bu yazı sayesinde öğrendi.

Hilecileri tek tek belirtmek, yaptırımların gerçekten uygulandığını göstermek adına bir adım oldu. Bu arada yasaklanan oyuncuların hangi seviyede olduğuna da değinildi. Pek çok hesap bronz seviyesindeydi. Yoğun şekilde hile kullandığı tespit edilen dört oyuncuya ise sadece hesap yasağı değil, cihaz yasağı da uygulandı. Söz konusu yaptırımın oyuna tekrar girmeyi büyük ölçüde zorlaştırdığını belirtelim.

Marvel Rivals'tan Yasaklananlar Yeni Hesap Açabiliyor mu?

Marvel Rivals'ta uygulanan yasakların çoğu sadece hesaba uygulanan bir engellemeden ibaret. Bu, hilecilerin farklı bir hesap oluşturarak oyuna yeniden erişebileceği anlamına geliyor. Tabii, bunun için farklı e-posta adresi ve kullanıcı adı seçilmesi de gerekiyor. Eski hesap ile ilişkili herhangi bir bilgi kullanılmadığı takdirde yeni hesap başarıyla oluşturulabiliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi yasaklanan oyuncuların tamamı sadece hesap kısıtlaması ile karşılaşmıyor. Bazılarına donanım bazlı yasak uygulanıyor. Bu, aynı sistemin kullanıldığı sürece oyuna erişememesine sebep oluyor. Elbette ki bunu da aşmanın bazı yolları bulunuyor ama hesap bazlı yasaklamalara göre daha çok teknik bilgi gerektiriyor. O yüzden aşılmasının daha zor bir yasak olduğunu söyleyebiliriz.

Marvel Rivals'ta Hile Yapanlar Nasıl Belirlendi?

NetEase Games, Marvel Rivals'ta hile kullanan kişileri tespit etmek için gelişmiş bir anti hile sistemi kullanıyor. Bir şekilde bu anti hile sistemi atlatılsa bile oyun içi davranışlar yakından takip ediliyor. Oyunculardan gelen şikâyetler sonucunda oyunlar yakından takip edilmeye başlanıyor. Hile kullanımının doğrulanması durumunda ise oyuncuya yaptırım uygulanıyor.

Anti hile sistemlerinin çalışma biçimine ilişkin birçok eleştiri bulunuyor ama NetEase Games'in geçtiğimiz günlerde donanım bazlı hileleri engellemek üzere geçen ve hilecilere karşı yaptığı alaylı paylaşımla gündeme gelen Valorant'ın geliştiricisi Riot Games gibi yoğun tepki ile karşılaşmadığını belirtmek gerek. Aksine birçok oyuncu, Marvel Rivals'ın hilecilerden arındırılmasına ve bunun kullanıcı adı paylaşılarak sergilenmesine karşı olumlu bir tavır takınmış durumda.

Editörün Yorumu

Tek kişilik hikâyeli oyunlar söz konusu olduğunda çoğu kişi gibi ben de zaman zaman oyunun bize sunduğu hile yapma imkânını kullanırım. Ne var ki bu, çok oyunculu oyunlarda hile kullanmak ile aynı değil. Hile yapan kişi belki oyundan keyif alabilir ama üçüncü taraf yazılımlar kullanıldığında oyunda zafer elde etmek için kendi becerilerine güvenen kişilere karşı haksız avantaj elde edildiğini de belirtmem gerekiyor. Başkalarının oyun keyfinin zarar görmemesi için NetEase Games gibi geliştiricilerin uyguladığı yaptırımları destekliyorum.