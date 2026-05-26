PS5 Kullanıcıları Ekrana Kilitlenecek! 5 Etkileyici Oyun Geliyor

PlayStation 5 kullanıcılarının son derece geniş bir oyun kütüphanesine erişimi bulunuyor. Bu hafta ise söz konusu yapımların arasına birçok yeni oyun daha katılacak. Oyuncular, yarış oyunlarından gizlilik odaklı yapımlara oldukça geniş bir seçenek yelpazesi ile karşılaşacaklar. Böylece oldukça keyifli vakit geçirebilecekler.

PlayStation 5 İçin Hangi Oyunlar Yayınlanacak?

Oyun Adı Çıkış Tarihi 007 First Light 27 Mayıs 2026 Nitro City Racing 27 Mayıs 2026 Virtual Hunter 27 Mayıs 2026 Forensic - M.E. Protocol 28 Mayıs 2026 Lunar Strike 31 Mayıs 2026

PlayStation 5 için yayınlanacak olan oyunlardan üç tanesi, 27 Mayıs 2026'da oyuncularla buluşacak. Bunların arasında 007 First Light, Virtual Hunter ve Nitro Racing bulunuyor. 28 Mayıs 2026'da Forensic - M.E. Protocol, 31 Mayıs 2026'da ise Lunar Strike'ı oynama imkânına sahip olacağız.

007 First Light Nasıl Bir Oyun?

PC için piyasaya sürülen 007 First Light, James Bond'un gençlik yıllarını yani hafızalara o efsane ajan olarak kazınmadığı bir dönemde geçiyor. Bir Bond oyunundan bekleneceği üzere bu yapım, esas olarak casusluk temasını merkezine alıyor. Gizli operasyonlar düzenliyor, gizlice sızıyorsunuz. Her ne kadar büyük ölçüde gizlilik odaklı hareket etmeniz gerekse de yakın dövüşle de düşmanlarınızı zaman zaman alt edebiliyorsunuz. Bu arada düşmanların dikkatini dağıtmak için çeşitli yöntemlere başvurabildiğinizi de belirtelim.

Nitro City Racing Nasıl Bir Oyun Olacak?

Yarış oyunları arasına katılmaya hazırlanan Nitro City Racing, çeşitli yarış modlarında rakiplere meydan okuyabileceğiniz bir yapım olarak öne çıkacak. Oyunda görevleri tamamladıkça para kazanıyor ve aracınızı geliştireceksiniz. Gerçekçi simülasyon deneyimi sunmayacak fakat eğlenceli bir oynanışa sahip olacak. Özelleştirme imkânı sunulması sayesinde tam olarak tarzınızı yansıtan arabalar sürebileceksiniz.

Virtual Hunter Nasıl Bir Oyun Olacak?

Virtual Hunter, isminden de tahmin edilebileceği üzere bir avcılık oyunu olacak. Oyunda avlanacak, kendi av kulübenizi geliştireceksiniz. En iyi yanı ise haritada özgürce dolaşmanıza izin verecek olması. Hayvanların doğduğu yerler sürekli olarak değişecek. Bu yüzden ezber yapma yöntemi bu oyunda işe yaramayacak. Sabır ve gözlemin de kritik öneme sahip olacağını belirtelim.

Forensic - M.E. Protocol Nasıl Bir Oyun Olacak?

Forensic M.E. Protocol'da çeşitli vakaları çözmekten sorumlu tutulacaksınız. Olay yerlerini inceleyecek, delilleri toplayacak ve incelediğiniz mekânlarda nasıl olayların yaşandığını ortaya çıkaracaksınız. Toplamda 9 vaka bulunacak. Her biri farklı bir hikâyeyi ele alacak. Hepsinin farklı bir olay örgüsü olacağı için bir yöntemin diğer vakada sonuç vermeyeceğini bilmek gerekiyor.

Lunar Strike Nasıl Bir Oyun Olacak?

Bilim kurgu oyunları arasında konumlanacak olan Lunar Strike, 2119 yılında geçecek. Ay'ın güney kutbuna yoğunlaşacak yapımda amacınız, son Ay kolonisini belgelemek olacak. Oyunda klasik savaş sistemi yok. Bunun yerine oksijen seviyesini, enerji tüketimini ve benzerlerini dikkatli şekilde yönetmeye ihtiyacınız olacak. Bu arada seçimleriniz de oyunun ne yönde ilerleyeceğini doğrudan etkileyecek.

Editörün Yorumu

PlayStation 5 kullanıcılarının oynaması neredeyse an meselesi olan bu oyunların epey eğlenceli zaman geçirmeye yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle 007 First Light, çoğu PS5 kullanıcısının birkaç gün boyunca ekran karşısında geçirmesine sebep olacaktır. Bu da PlayStation kullanım oranını mümkün olduğunca artıracaktır.