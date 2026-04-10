Android 17 Alacak vivo Modelleri Açıklandı! İşte Liste
Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alması beklenen vivo ve iQOO modelleri gün yüzüne çıktı. Peki hangi telefonlar yükseltilecek? İşte liste!
⚡ Önemli Bilgiler
- Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alacak modeller netleşti. Listede vivo X300, X200 ve X100 serileri öne çıkıyor.
- Bununla beraber vivo V70 ve V60 serileri de listede yer alıyor. vivo Y400 ve vivo Y300 serileri ile vivo Y51 Pro da modeller arasında.
- Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesinin eylül ve kasım ayları itibarıyla kademeli olarak sunulması bekleniyor.
Akıllı telefon üreticileri, kullanıcılarını güncel yazılımla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. vivo da bu markalar arasında yer alıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesinin dağıtımını büyük ölçüde tamamlayan şirket, şimdi ise Android 17 tabanlı OriginOS 7 üzerinde yoğunlaşıyor.
Diğer yandan vivo kullanıcıları ise cihazlarının Android 17 güncellemesini alıp almayacağını merak ediyor. Peki hangi modeller yeni sürüme yükseltilecek? Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesini alması beklenen vivo ve iQOO modelleri belli oldu.
Hangi vivo ve iQOO Modelleri Android 17 Güncellemesi Alacak?
vivo X Serisi
- vivo X300
- vivo X300 Pro
- vivo X300 Ultra
- vivo X300 FE
- vivo X200
- vivo X200 Pro
- vivo X200 FE
- vivo X200T
- vivo X100
- vivo X100 Pro
vivo V Serisi
- vivo V70
- vivo V70 FE
- vivo V70 Elite
- vivo V60
- vivo V60e
- vivo V60 Lite
- vivo V60 Lite 4G
- vivo V50
- vivo V50e
- vivo V50 Lite
- vivo V50 Lite 4G
- vivo V40
- vivo V40 Pro
vivo T Serisi
- vivo T4
- vivo T4 Pro
- vivo T4 Ultra
- vivo T4 Lite
- vivo T4x
- vivo T4R
vivo Y serisi
- vivo Y400
- vivo Y400 4G
- vivo Y400 Pro
- vivo Y400 Pro+
- vivo Y300 GT
- vivo Y300t
- vivo Y300i
- vivo Y51 Pro
- vivo Y31d 4G
- vivo Y21 (2026)
- vivo Y11 (2026)
- vivo Y05 4G
iQOO Amiral Gemisi Modelleri
- iQOO 15
- iQOO 15 Ultra
- iQOO 15R
- iQOO 13
- iQOO 12
- iQOO 12 Pro
iQOO Z Serisi
- iQOO Z11x
- iQOO Z10
- iQOO Z10x
- iQOO Z10R
- iQOO Z10 Lite
iQOO Neo Serisi
- iQOO Neo 10
- iQOO Neo 10R
- iQOO Neo 9 Pro
Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesini alması beklenen modeller arasında birçok popüler akıllı telefon bulunuyor. Buna ülkemizde satışta olan vivo X300, X300 Pro, vivo X200 Pro, X200 ve X200 FE de dahil. Bununla birlikte vivo V70 ve V60 serileri de listede yer alıyor. Tabii yalnızca bunlar değil; vivo Y400 ve vivo Y300 serileri ile vivo Y51 Pro da modeller arasında.
vivo’nun alt markası olarak konumlanan iQOO tarafında ise iQOO 15 serisi, iQOO 13 ve iQOO 12 modelleri listede yer alıyor. Bunlara ek olarak iQOO Z11 ve Z10 serileri de dahil. iQOO Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro modelleri de Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alması beklenen cihazlar arasında bulunuyor.
Android 17 Tabanlı OriginOS 7 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?
Android işletim sisteminin geliştiricisi Google bile henüz Android 17’nin kararlı sürümünü kendi Pixel serisine sunmuş değil. vivo’nun ise eylül-kasım aylarında kararlı sürümü dağıtmaya başlaması bekleniyor. Yani hâlâ önümüzde birkaç var. Bu arada firma, vivo X300 Pro ve iQOO 15 modelleri için test sürecini başlatmış durumda. Eylül ve kasım ayları itibarıyla güncellemenin diğer modellere de kademeli olarak sunulacağı belirtiliyor.
Android 17 Tabanlı OriginOS 7 Yenilikleri Neler?
Android 17 işletim sistemi üzerinde çalışacak OriginOS 7, tasarım tarafında önemli yeniliklerle gelecek. Ana ekran için daha fazla widget ve uygulama ikonu özelleştirme seçeneği sunulacak. Bununla birlikte genel sistem performansı artacak ve daha akıcı animasyonlar kullanıcılarla buluşacak.
Arka planda çalışan uygulamalar için daha gelişmiş pil optimizasyonu sağlanacak. Böylece daha uzun pil ömrü mümkün olacak. Ayrıca OriginOS 7, yapay zekâ destekli yenilikler de sunacak. Bu sayede kullanım alışkanlıklarına göre sistem optimizasyonu yapılacak ve daha doğru uygulama önerileri sunulacak.
Editörün Yorumu
vivo’nun Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesini çok sayıda modele sunmayı sunmayı planlaması, markanın kullanıcılara önem verdiğini gösteriyor. Özellikle yapay zekâ destekli özelliklerin ve performans iyileştirmelerinin deneyimi bir hayli artırması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.