Android 17 Alacak vivo Modelleri Açıklandı! İşte Liste

Akıllı telefon üreticileri, kullanıcılarını güncel yazılımla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. vivo da bu markalar arasında yer alıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 güncellemesinin dağıtımını büyük ölçüde tamamlayan şirket, şimdi ise Android 17 tabanlı OriginOS 7 üzerinde yoğunlaşıyor.

Diğer yandan vivo kullanıcıları ise cihazlarının Android 17 güncellemesini alıp almayacağını merak ediyor. Peki hangi modeller yeni sürüme yükseltilecek? Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesini alması beklenen vivo ve iQOO modelleri belli oldu.

Hangi vivo ve iQOO Modelleri Android 17 Güncellemesi Alacak?

vivo X Serisi

vivo X300

vivo X300 Pro

vivo X300 Ultra

vivo X300 FE

vivo X200

vivo X200 Pro

vivo X200 FE

vivo X200T

vivo X100

vivo X100 Pro

vivo V Serisi

vivo V70

vivo V70 FE

vivo V70 Elite

vivo V60

vivo V60e

vivo V60 Lite

vivo V60 Lite 4G

vivo V50

vivo V50e

vivo V50 Lite

vivo V50 Lite 4G

vivo V40

vivo V40 Pro

vivo T Serisi

vivo T4

vivo T4 Pro

vivo T4 Ultra

vivo T4 Lite

vivo T4x

vivo T4R

vivo Y serisi

vivo Y400

vivo Y400 4G

vivo Y400 Pro

vivo Y400 Pro+

vivo Y300 GT

vivo Y300t

vivo Y300i

vivo Y51 Pro

vivo Y31d 4G

vivo Y21 (2026)

vivo Y11 (2026)

vivo Y05 4G

iQOO Amiral Gemisi Modelleri

iQOO 15

iQOO 15 Ultra

iQOO 15R

iQOO 13

iQOO 12

iQOO 12 Pro

iQOO Z Serisi

iQOO Z11x

iQOO Z10

iQOO Z10x

iQOO Z10R

iQOO Z10 Lite

iQOO Neo Serisi

iQOO Neo 10

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9 Pro

Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesini alması beklenen modeller arasında birçok popüler akıllı telefon bulunuyor. Buna ülkemizde satışta olan vivo X300, X300 Pro, vivo X200 Pro, X200 ve X200 FE de dahil. Bununla birlikte vivo V70 ve V60 serileri de listede yer alıyor. Tabii yalnızca bunlar değil; vivo Y400 ve vivo Y300 serileri ile vivo Y51 Pro da modeller arasında.

vivo’nun alt markası olarak konumlanan iQOO tarafında ise iQOO 15 serisi, iQOO 13 ve iQOO 12 modelleri listede yer alıyor. Bunlara ek olarak iQOO Z11 ve Z10 serileri de dahil. iQOO Neo 10, Neo 10R ve Neo 9 Pro modelleri de Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alması beklenen cihazlar arasında bulunuyor.

Android 17 Tabanlı OriginOS 7 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Android işletim sisteminin geliştiricisi Google bile henüz Android 17’nin kararlı sürümünü kendi Pixel serisine sunmuş değil. vivo’nun ise eylül-kasım aylarında kararlı sürümü dağıtmaya başlaması bekleniyor. Yani hâlâ önümüzde birkaç var. Bu arada firma, vivo X300 Pro ve iQOO 15 modelleri için test sürecini başlatmış durumda. Eylül ve kasım ayları itibarıyla güncellemenin diğer modellere de kademeli olarak sunulacağı belirtiliyor.

Android 17 Tabanlı OriginOS 7 Yenilikleri Neler?

Android 17 işletim sistemi üzerinde çalışacak OriginOS 7, tasarım tarafında önemli yeniliklerle gelecek. Ana ekran için daha fazla widget ve uygulama ikonu özelleştirme seçeneği sunulacak. Bununla birlikte genel sistem performansı artacak ve daha akıcı animasyonlar kullanıcılarla buluşacak.

Arka planda çalışan uygulamalar için daha gelişmiş pil optimizasyonu sağlanacak. Böylece daha uzun pil ömrü mümkün olacak. Ayrıca OriginOS 7, yapay zekâ destekli yenilikler de sunacak. Bu sayede kullanım alışkanlıklarına göre sistem optimizasyonu yapılacak ve daha doğru uygulama önerileri sunulacak.

Editörün Yorumu

vivo’nun Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesini çok sayıda modele sunmayı sunmayı planlaması, markanın kullanıcılara önem verdiğini gösteriyor. Özellikle yapay zekâ destekli özelliklerin ve performans iyileştirmelerinin deneyimi bir hayli artırması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.