Dolandırıcılığa Son: Android İçin Yeni Güvenlik Koruması Yolda!

Teknoloji devi Google, son dönemde iyice karmaşıklaşan dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcıları korumak için önemli bir adıma imza atıyor. Özellikle bankaları taklit ederek kurbanları manipüle eden ve ekran paylaşımı ile finansal bilgileri çalmaya çalışan sosyal mühendislik saldırıları artık şirketin ana hedefleri arasında.

Aktarılanlara göre Google, bu sofistike dolandırıcılık taktikleriyle mücadele etmek için yeni bir güvenlik koruması için çalışmalara başladı ve ilk pilot programını ABD'de yayınladı. İşte detaylar!

Yeni Güvenlik Koruması Ekran Paylaşımlarını Otomatik Olarak Duraklatacak

Son dönemde dolandırıcılar genellikle kendilerini banka veya güvenilir bir kurumun çalışanı gibi tanıtarak kurbanlarını arıyor ve hassas finansal bilgileri elde etmek veya para transferi yaptırmak amacıyla kullanıcıları ekran paylaşımına ikna etmeye çalışıyor.

Android'in yeni güvenlik özelliği ise tam bu noktada devreye girecek. Cihazınızda kayıtlı olmayan bir numarayla telefon görüşmesi yaparken aynı anda ekran paylaşımınız aktifse bir bankacılık uygulaması açtığınız an cihazının otomatik olarak sizi uyaracak.

Bu uyarının ardından ekranda dolandırıcının yarattığı aciliyet ve panik hissini dağıtmak için tasarlanmış ekranın büyük bir kısmını kaplayan bir açılır pencere görüntülenecek. Bu uyarı penceresinde, ekran paylaşımını da durduran büyük ve kırmızı renkli bir "Aramayı Sonlandır" butonu bulunacak.

Ekranda beliren uyarı mesajında ise "Dolandırıcılar bu arama yoluyla mali durumunuza erişmeye çalışıyor olabilir. Sizi korumak için aramayı sonlandırın. Bu aynı zamanda ekran paylaşımını da durduracaktır" gibi yönlendirmeler yer alacak.

Yeni güvenlik korumasının en önemli özelliklerinden biri ise 30 saniye kuralı. Eğer kullanıcılar işlemlerine devam etmek isterse sistem dolandırıcının kurduğu sosyal mühendislik büyüsünü bozmak amacıyla 30 saniyelik bir bekleme süresi tanıyacak.

Daha Önce İngiltere'de Başarı Sağladı

Bu kritik güvenlik önlemi aslında yeni değil. Zira Google yılın başlarında bu özelliği İngiltere'de pilot olarak test etmişti. Şirket bu pilot uygulamanın ülkede binlerce kullanıcının önemli miktarda paraya mal olabilecek aramaları sonlandırmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Şimdi ise bu koruma tedbiri ABD'de popüler finansal teknoloji şirketleri ve büyük bankalarla iş birliği yapılarak yaygınlaştırılıyor. Özelliğin önümüzdeki dönemde diğer bölgelerde de kullanıma sunulması muhtemel. Son olarak güvenlik korumasının Android 11 ve üzeri işletim sistemlerinde çalıştığını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik Türkiye'deki kullanıcıların da dolandırıcılıklara karşı korunmasında etkili bir çözüm sunar mı? Yorumlarda buluşalım.