Android'i iPhone'a Çeviren Uygulama 50 Milyon Kere İndirildi

LuuTinh Developer adlı firmanın çıkardığı Android Launcher, telefonunuzu iOS 16 temasına değiştiriyor. Neredeyse mükemmel derecede iPhone deneyimi yaşayabildiğiniz uygulama, 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi ve Google Play Store'da 4.8 puan ile en iyi tema uygulamaları arasında yer aldı.

Uygulama yalnızca ana ekran temasını değiştirmekle kalmıyor. Menülerden telefon uygulaması isimlerine kadar tüm detayları iOS 16'ya uygun olarak değiştiren Launcher iOS 16 adlı uygulama, üç yıldır her sene yenilenen sürümleriyle milyonlarca kişi tarafından sevilerek kullanılıyor.

Android'te iOS 16 Deneyimi

Benzerlerine kıyasla çok daha komplike ve detaylı bir tema kullanan Launcher iOS 16, iPhone'ların sahip olduğu eşsiz tasarım özelliklerini Android telefonlara getiriyor. Uygulama kurulduktan sonra telefonun başlangıç ekranı iOS 16 temasıyla değiştiriliyor. Ayrıca menüde gezerken iPhone'larda gördüğümüz Force Touch özelliği, jiggle modu, iOS tarzında widgetlar kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca mesajlar, notlar, kamera gibi uygulamaların simgeleri de iOS'da kullanılan simgelerle değiştiriliyor.

Android'in sahip olduğu geniş özelleştirme imkanlarından yararlnanan uygulama, kullanıcılara Android telefonlarında eksiksiz bir iOS 16 deneyimi sunmayı amaçlıyor. Launch iOS 16, kullanıcıların ana ekran animasyonlarında ince ayar yapabilmeleri ve uygulamaları adlandırabilmeleri gibi iPhone'larda dahi olmayan özellikleri destekliyor.