Android İçin En İyi Ücretsiz Launcher Uygulamaları

Android telefon kullanıcıları için en iyi ücretsiz launcher uygulamalarını liste haline getirdik. Sizin de Android telefonu kullanmaya başlamadan önce ilk yaptığınız şeylerden birisi; iyi bir launcher (başlatıcı) bulup indirmekse, sadece popüler launcher’lardan oluşan bu listemize göz atmanızı öneririz.

Hem iPhone’dan Android’e yeni geçiş yapmış hem de mevcut Android kullanıcılarının tercih edebileceği launcher uygulamaları arasından sadece en beğenilenleri bir araya topladık. Kişiselleştirilebilir yapıda bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışan telefonunuzda üreticinin tasarladığı arayüzü kullanmak zorunda değilsiniz.