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Android İçin En İyi Ücretsiz Launcher Uygulamaları

Android İçin En İyi Ücretsiz Launcher Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

Android telefon kullanıcıları için en iyi ücretsiz launcher uygulamalarını liste haline getirdik. Sizin de Android telefonu kullanmaya başlamadan önce ilk yaptığınız şeylerden birisi; iyi bir launcher (başlatıcı) bulup indirmekse, sadece popüler launcher’lardan oluşan bu listemize göz atmanızı öneririz.

Hem iPhone’dan Android’e yeni geçiş yapmış hem de mevcut Android kullanıcılarının tercih edebileceği launcher uygulamaları arasından sadece en beğenilenleri bir araya topladık. Kişiselleştirilebilir yapıda bir mobil işletim sistemi üzerinde çalışan telefonunuzda üreticinin tasarladığı arayüzü kullanmak zorunda değilsiniz.

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ADW.Launcher ADW.Launcher
ADW.Launcher Android cihazlar için ücretsiz ve kullanışlı launcher uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Apex Launcher Apex Launcher
Apex Launcher Android telefon ve tabletinizin beraberinde gelen üretici arayüzünden memnun değilseniz çok daha yüksek performanslı olan Apex Launcher'ı denemelisiniz. ÜCRETSİZ
CM Launcher CM Launcher
CM Launcher CM Launcher, Android telefon ve tabletlerini daha pratik ve ihtiyaçlarına yönelik kullanmak isteyen kullanıcıların ücretsiz olarak yararlanabileceği bir kişiselleştirme uygulaması. ÜCRETSİZ
Google Asistan Launcher Google Asistan Launcher
Google Asistan Launcher Google Asistan Launcher ile Google Asistan'a ana ekranınızdan erişebilir ve sesli komutlar verebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Microsoft Arrow Launcher Microsoft Arrow Launcher
Microsoft Arrow Launcher Microsoft Arrow Launcher, Android cihazınızda ücretsiz kullanabileceğiniz launcher uygulamaları arasında. ÜCRETSİZ
Nova Launcher Nova Launcher
Nova Launcher Nova Launcher, Android cihazlarınızın başlama ekranını yani ana sayfasını istediğiniz şekilde düzenleyebilmenizi sağlayan ücretsiz ve yararlı bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
Smart Launcher 2 Smart Launcher 2
Smart Launcher 2 Android için ücretsiz ve kullanışlı bir launcher uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Solo Launcher Solo Launcher
Solo Launcher Birbirinden şık duvar kağıtlarına, temalara ve çok sayıda fonksiyona sahip olan Solo Launcher'ı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Yahoo Aviate Launcher Yahoo Aviate Launcher
Yahoo Aviate Launcher Yahoo Aviate Launcher ile Android telefonunuza bambaşka bir görünüm kazandırabilirsiniz ÜCRETSİZ
ZenUI Başlatıcı ZenUI Başlatıcı
ZenUI Başlatıcı Hızlı, basit kullanımlı ve gelişmiş özelliklere sahip launcher uygulamasıyla farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. ÜCRETSİZ

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