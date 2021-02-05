Android Kişisel Veri Toplanmasını Engelleme Konusunda Çalışıyor

Android kişisel veri toplanmasını engelleme konusunda düşünmeye başladı. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, Android'e Apple'ın uygulama izleme şeffaflığına benzer bir şeffaflık getirmeyi planlıyor ancak Google uygulama izleme şeffaflığı, Apple'ın getirdiği şeffaflıktan farklı olarak uygulama geliştiricileri açısından çok büyük bir sorun oluşturacakmış gibi görünmüyor. Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Android Kişisel Veri Toplanmasını Engelleme İçin Ne Yapacak?

Apple'ın birçok şirket tarafından eleştiri yağmuruna tutulmasına neden olan şeffaflık kararına benzer bir karar da Android işletim sisteminin geliştiricisi Google'dan geliyor. Şirket, Apple'ın aldığı kararla çok benzer bir kararı Android'e getirmeyi planlıyor fakat Google'ın uygulama geliştiricilerine çok fazla bir etkisinin dokunması beklenmiyor.

Şirket gerçekten de Android için bir anti-tracking özelliği üzerinde çalışıp çalışmadığını söylemedi fakat Google temsilcisi tarafından yapılan bir açıklamada, "Gizlilik konusunda çıtayı yükseltmek ve aynı zamanda reklam dayanıklı bir uygulama ekosistemi sağlamak için geliştiricilerle çalışmanın yeni yollarını arıyoruz" sözlerini kullandı.

İlk olarak Apple'ın geçen yaz yaptığı geliştirici konferansında duyurulan şeffaflık kararının uygulamanın izleme izinleri üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor. Uygulamayı indirecek olan iOS kullanıcısı eğer uygulama tarafından izlenmemeyi tercih ederse geliştiricinin bunu yapmak için elinde hiçbir şans olmayacak çünkü Apple, uygulama geliştiricisinin IDFA toplama olanağını elinden alacak.

Bu kod, reklamverenlerin kullanıcıları bir uygulama veya web sitesi üzerinden izlenmesini sağlarken aynı zamanda bir kullanıcının herhangi bir satıcının mobil web sitesini kullanarak uygulamada gördüğü bir ürünü satın alıp almayacağı gibi bilgileri elde etmesine yardımcı olur.

Google Uygulama İzleme Şeffaflığı Nedir, Ne İşe Yarayacak?

Apple, geliştiricilere bir geliştiricinin uymaması durumunda uygulamaların App Store'dan geçici olarak kaldırılması ve ilerleyen zamanlarda kalıcı olarak yasaklanması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulamak için denetim ve diğer yöntemleri kullanarak uygulamaları sık sık kontrol etmeyi planlıyor. Facebook da Google da Apple'ın kararının mobil reklamcılık ağlarının üzerindeki olumsuz etkisi hakkındaki endişelerini getiren şirketlerden oldu ancak Facebook, Google'dan farklı olarak bir adım daha ileri gitti ve Apple'ın küçük işletmelere zarar vereceğini ileri sürerek Apple'a karşı bir savaş başlattı.

Bloomberg, Apple'ı takip eden Google'ın yeni kararını uygulamaya uygulama başlamasının geliştiricilerin açısından çok fazla sorun oluşturmayacağını söyledi. iOS'ta uygulanacak kararın Android alternatifinin daha çok Google Chrome tarayıcıscı için planlanan gizlilik özelliklerine benzemesi bekleniyor. Şirketin temel amacı, kötü amaçlı uygulamaların (örneğin reklam uygulamalarının) sayısını mümkün olduğunca azaltmak olacaktır.