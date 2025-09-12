Android'de Büyük Tehdit! Bu Truva Atı Banka Hesabınızı Boşaltabilir

Android işletim sistemli akıllı telefonları hedef alan yeni bir truva atı keşfedildi. Şimdiye kadar görülen en tehlikeli kötü amaçlı yazılımlardan biri olan RatOn, son derece karmaşık bir şekilde çalışıyor. Tamamen kurbanların parasını çalmaya odaklanan kötü amaçlı yazılım, siz farkında olmadan tüm banka hesabınızı boşaltıyor.

Android Kullanıcıları İçin Yeni Tehdit: RatOn

Siber güvenlik uzmanları tarafından keşfedilen yeni kötü amaçlı yazılım RatOn, Android tabanlı cihazları hedef alacak şekilde geliştirildi. Finansal işlemlerinizin büyük bir kısmını akıllı telefonunuzdan yapıyorsanız banka hesabınız RatOn tarafından hedef alınabilir.

Yeni yayılmaya başladığı görülen RatOn, kullanıcıdan habersiz bir şekilde para transferleri de dahil olmak üzere pek çok işlem gerçekleştirebiliyor. Üstelik tehditler sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Ayrıca cihazınızı kilitleyerek sizden para da talep ediyor. ThreatFabric'teki güvenlik araştırmacılarına göre kurbanları para vermeleri için korkutma yoluna başvuruyor.

Zararlı yazılım, cihazlara resmî gibi görünen uygulamaları taklit ederek bulaşıyor. Bu sahte uygulamaları indiren kişilerin cihazlarını kilitliyor, kullanıcı tarafından hiçbir şekilde açılamıyor. Kurbanlar, kilit ekranda yasa dışı içerik görüntülemeleri nedeniyle ekranın kilitlendiğini ifade eden bir yazı görüyor ve kripto para ile ödeme yaparak kilidin kaldırılabileceği belirtiliyor.

Tüm Android Kullanıcıları İçin Tehdit Oluşturabilir

Güvenlik araştırmacılarına göre RatOn şu anda Slovakya ve Çekya da dahil olmak üzere sınırlı sayıda bölgeyi hedefliyor. Bu da RatOn'un başlangıçta büyük çaplı bir kötü amaçlı girişim olarak planlanmadığını gösteriyor ancak bu her an değişebilir.

Başka bir zararlı yazılımı araştırırken RatOn'u keşfeden siber güvenlik araştırmacıları, yeni kötü amaçlı yazılımın kolaylıkla diğer ülkelerdeki kullanıcıları da hedef alabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla harekete geçmek için geç kalmayın, Android için en iyi ücretsiz antivirüs uygulamaları ile bu tür kötü amaçlı girişimlerin hedefinde olup olmadığınızı hemen öğrenin.