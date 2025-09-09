Büyük İddia: Milyarlarca WhatsApp Kullanıcısı Tehlikeye Atıldı

WhatsApp'ın siber güvenlikten sorumlu en üst düzey yöneticilerinden biri olan Attaullah Baig tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu yıl şirketten uzaklaştırılan Baig, Meta'nın (WhatsApp'ın çatı şirketi) uygulamadaki güvenlik sorunlarını göz ardı ederek milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye attığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

WhatsApp'ın Güvenlik Riskini Umursamadığı İddia Edildi

Baig tarafından aktarılanlara göre WhatsApp, siber güvenlik konusunda gelen talepleri dikkate almak yerine uygulamanın büyümesine öncelik vermeyi tercih etti. Facebook ve Instagram'ın da çatı şirketi olan Meta, iddiaya göre temel siber güvenlik önlemlerini bile uygulamıyor.

Eski çalışanın iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. İddiaları arasında en kritik olanı ise yaklaşık olarak bin 500 çalışanın kullanıcı verilerine sınırsız erişimi olması. Üstelik herhangi bir denetim olmadığını belirtiyor. Baig, ayrıca WhatsApp'ın çalışanlarının bu sayede iletişim bilgilerinden profil fotoğrafına ve IP adresine kadar kullanıcı verilerini aktarabileceğini öne sürdü.

Baig, şirketteki görevinden alınmadan önce Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart dâhil tüm üst düzey yöneticilere konu ile ilgili endişelerini dile getirdiğini ifade etti fakat eski çalışanın iddiasına göre bu güvenlik riskleri göz ardı edildi ve güvenlikten çok büyümeye öncelik verildi.

WhatsApp, Baig'in İddialarını Yalanladı

WhatsApp tarafından gelen açıklama ile Baig'in iddiaları yalanlandı. İletişimden sorumlu Carl Woog, eski çalışanın işten çıkarılma sebebinin düşük performans olduğunun altını çizerek iddiaların çarpıtılmış olduğunu söyledi. WhatsApp'tan önce PayPal gibi kuruluşlarda siber güvenlik alanında çalışmış Baig hakkında yapılan açıklamada ayrıca bunun bilindik bir oyun olduğu ifade edildi.

Şirket, Baig'in düşük performans nedeniyle işten çıkarıldığını vurgularken Baig ise 2021 yılındaki ilk şikâyetinin ardından giderek artan misillemelere maruz kaldığını söyledi. Baig'e göre önce düşük performans değerlendirmeleri ve sözlü uyarılar yapıldı. En nihayetinde ise Şubat 2025'te işten çıkarıldı.