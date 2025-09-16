Toplam Değeri 700 TL'yi Aşan 10 Oyun ve Uygulama Google Play'de Ücretsiz Oldu

Toplam değeri 700 TL'yi aşan on uygulama ve oyun, Google Play Store'da sınırlı bir süre için ücretsiz oldu. Bir kez indirilen uygulamalar, silinse bile “satın alındı” olarak işaretleniyor ve ileride yeniden ücretsiz yüklenebiliyor. İşte Google Play kürüphanenize ücretsiz ekleyebileceğiniz o uygulama ve oyunlar!

Play Store’da Ücretsiz Android Uygulamaları ve Oyunları

Android kullanıcıları için bu hafta öne çıkan ücretsiz uygulamalar arasında verimlilik araçlarından tasarım uygulamalarına kadar geniş seçenekler bulunuyor. İşte öne çıkanlar:

Mockup for Everything (279,99 TL) – Mobil cihaz üzerinden tişört tasarımları yapmaya imkân tanıyor.

– Mobil cihaz üzerinden tişört tasarımları yapmaya imkân tanıyor. Resize Image (11,99 TL) – Fotoğrafları hızlıca yeniden boyutlandırmak için pratik bir çözüm.

– Fotoğrafları hızlıca yeniden boyutlandırmak için pratik bir çözüm. Chess Position Scanner (114,99 TL) – Satranç hamlelerini kaydetmeye ve analiz etmeye yardımcı oluyor.

– Satranç hamlelerini kaydetmeye ve analiz etmeye yardımcı oluyor. Stroop Effect Test (77,99 TL) – Beyin egzersizleri için dikkat testi sunuyor.

– Beyin egzersizleri için dikkat testi sunuyor. Shortcut Maker (11,99 TL) – Uygulamalara hızlı erişim için kişisel kısayollar oluşturmayı sağlıyor.

Oyun tarafında ise eğlenceli seçenekler kullanıcıları bekliyor:

Space Shooter: Galaxy Attack (27,99 TL) – Uzay temalı bir aksiyon oyunu.

– Uzay temalı bir aksiyon oyunu. Word Tower PRO (23,99 TL) – Kelime türetme üzerine kurulu bir bulmaca oyunu.

– Kelime türetme üzerine kurulu bir bulmaca oyunu. Tech Quiz Master (49,99 TL) – Teknoloji meraklıları için bilgi yarışması.

– Teknoloji meraklıları için bilgi yarışması. Avalar: Raid of Shadow (32,99 TL) – Yeni bölgeler keşfedeceğiniz bir RPG macerası.

– Yeni bölgeler keşfedeceğiniz bir RPG macerası. Rectangles Pro (69,99 TL) – Renkli kareleri eşleştirmeye dayalı, mantık odaklı bir oyun.

Bu fırsatlar, uygulama geliştiricilerinin kısa süreli kampanyaları kapsamında sunuluyor. Uygulamaların tekrar ücretli hale gelmeden önce kütüphanenize eklenmesi tavsiye ediliyor. Eğer gözünüze çarpan bir uygulama varsa, beklemeden indirip kütüphanenize eklemek en iyi seçenek.