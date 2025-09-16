Naruto Oyunları Çok Ucuzladı! İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Naruto serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Naruto to Boruto Shinobi Striker, Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ve Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution dahil pek çok oyun indirime girdi.

Steam'de Naruto Oyunları İçin İndirim Başladı

29 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Naruto to Boruto Shinobi Striker, Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi anime oyunları arasında yer alan yapım 12,99 dolar (536 TL) yerine 3,24 dolar (133 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution yüzde 67 oranında indirime girdi. CyberConnect2 tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 19,99 dolardan (825 TL) 6,59 dolara (272 TL) düştü. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği yapımın Steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections yüzde 60 oranında indirime girdi. Bandai Namco Entertainment tarafından 2023 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyun 39,99 dolar (1.652 TL) yerine 15,99 dolara (660 TL) satılıyor. Oyunun Steam'deki en son inceleme notlarının "Çok Olumlu" şeklinde olduğunu belirtelim.

2017 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Naruto: Ultimate Ninja Storm yüzde 50 oranında indirime girdi. CyberConnect2 tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 12,99 dolardan (536 TL) 6,49 dolara (268 TL) düştü. Başarılı karakter tasarımlarına sahip olan oyun hızlı ve akıcı dövüş sistemiyle öne çıkıyor.

İndirime Giren Naruto Oyunları