Android ve Chrome OS Birleşiyor!

Chrome OS açılış sayfası Fuchsia'ya yeşil ışık yakıyor. Google'ın yeni Chrome OS açılış tasarımı farklı cihazların varlığına dikkat çekiyor. Bu, yıllardır geliştirildiği düşünülen Fuchsia OS için önemli bir sızıntı olabilir.

Fuchsia OS, başlangıcından bu yana her zaman gizemli bir proje olarak karşımıza çıktı. Google, 2016'dan beri açık kaynaklı bir şekilde üzerinde çalışıyor, ancak sadece 2019'da, bunun bir deneyden başka bir şey olmadığını belirterek varlığına dair yorum yaptı.

Linux çekirdeği üzerine kurulu Android ve Chrome OS'nin aksine Fuchsia, Zircon adlı yeni bir mikro çekirdeğe sahip. Google ise Fuchsia'yı güvenli, güncellenebilir, kapsayıcı açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak tanımlıyor.

Chrome OS açılış sayfası Fuchsia'ya yeşil ışık yakıyor

Chrome OS için keşfedilen yeni açılış sayfası, farklı cihazların kullanımına vurgu yapıyor. Ancak Chrome OS, akıllı telefonlarda veya tabletlerde çalışmıyor. Öyleyse Google neden böyle bir açılış ekranını test ediyor? Neden Chrome OS'nin diğer cihaz türlerinde de çalışabileceğine dikkat çekiyor?

Chrome OS için gözlemlenen yeni "kullanıma hazır deneyim" (OOBE) açılış resmi, Chrome kullanıcılarının göreceği ilk kurulumun bir parçası olabilir. İlk bakışta alışılmadık bir şey yok. Grafikler normalden daha büyük ve slogan değiştirilmiş durumda: Hızlı. Güvenli. Zahmetsiz.

Ayrıca eski açılış sayfasında "Chrome OS cihazınıza hoş geldiniz" metnine yer veren Google, bunu da değiştirmiş. Açılış sayfasında "Chrome Cihazına Hoş Geldiniz" yazması, Google'ın farklı cihazlara uyum sağlama amacının bir parçası olabilir.

Yeni açılış tasarımındaki çizimler de değiştilrmiş. Eski tasarımda sadece Chromebook kullanan bir vektör tasarımı varken, yeni tasarımda ise telefon, laptop ve tablet kullanan çizimleri görüyoruz. Bu, Google'ın en yeni işletim sistemi Fuchsia OS'e bir işaret olabilir.

Bunlara ek olarak Google'ın Chromeos.dev web sitesinde tablet ve Chromebook'un yanında, bir telefonu ve katlanabilir cihazı açıkça gösteren bir grafiğe sahip olduğunu unutmamak lazım. Bugüne kadar bu yapılandırmalarının hiçbiri Chrome OS için mevcut değildir.

Görüntünün sağ üst tarafındaki sürüm numarasına göre, yeni deneyim şu anda Chrome OS 90 ismiyle gelecek gibi gözüküyor, ancak bekleyip resmi olarak görmek lazım. Peki ya siz yeni Chrome OS'in Fuchsia işletim sistemine yeşil ışık yaktığını düşünüyor musunuz?