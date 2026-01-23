Yeni Çıkan Bu "Akıllı" Virüs Xiaomi Kullanıcılarını Hedef Alıyor

Android kullanıcılarını hedef alan zararlı yazılımlara bir yenisi daha eklendi. Xiaomi GetApps mağazası, Telegram ve çeşitli APK sitelerindeki oyun ve uygulamalara gizlenen bu zararlı yazılım, telefonunuzu uzaktan erişime savunmasız bırakıyor. Eğer siz de aşağıda yer alan uygulamalardan birini indirdiyseniz hemen silin.

Masum Görünen Oyunlara Dikkat: Android'de Yeni "Tıklama" Tuzağı

Başta Xiaomi modelleri olmak üzere Android kullanıcılarını hedef alan yeni bir virüs keşfedildi. Xiaomi'nin uygulama mağazası GetApps, Telegram ve çeşitli APK sitelerinde yer alan oyunlarda ortaya çıkan bu virüs, kullanıcılar için büyük bir risk oluşturuyor.

Oyunların içine gizlenen bu yazılım, aktif edildiğinde ekranda beliren reklamları analiz ediyor ve kullanıcı müdahalesi olmadan reklamlara otomatik olarak tıklıyor. Kullanıcıların normal şartlarda fark edemeyeceği bu işlem sayesinde kötü niyetli kişiler, reklam servisleri üzerinden haksız kazanç elde ederken, sizi de bir reklam dolandırıcılığına alet ediyor.

Ancak buradaki tek risk bu değil. Belirli bir isme sahip olmayan bu virüsün çalışma prensibi de kullanıcılar için risk oluşturuyor. Oyunların içine gizlenen bu yazılım, sinyalizasyon adı verilen bir teknikle bilgisayar korsanlarının telefon ekranını uzaktan kontrol etmesine imkan tanıyor.

Bu durum pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. ahsi geçen yazılımlar aracılığıyla saldırganlar parolalarınızı ele geçirebilir, kişisel verilerinize ulaşabilir, hatta bankacılık uygulamalarınıza sızabilir. Zararlı yazılım barındıran oyunların çoğu "Shenzhen Ruiren Network Co. Ltd." adlı geliştiriciye ait olsa da uzmanlara göre risk sadece oyunlarla sınırlı değil.

Spotify ve Netflix gibi uygulamaların "modlanmış" sürümlerini sunan APK siteleri ve Telegram kanallarında da sıkça zararlı yazılımlara rastlanıyor. Bu sebeple cihaz güvenliğini sağlamanın tek yolu uygulamaları Google Play Store gibi resmi uygulama mağazalarından veya Tamindir gibi güvenilirliği kanıtlanmış platformlardan temin etmektir.

Merak edenler için riskli oyunlar bunlar: