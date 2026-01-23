WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor! Ailelerden Habersiz Kuş Uçmayacak

WhatsApp, ebeveyn denetimi konusuna daha çok ağırlık veriyor. Şirket, bu doğrultuda ebeveynlere ikincil hesap oluşturma imkânı tanımaya hazırlanıyor. Şu anda üzerinde çalışılmaya devam edilen bu özellik sayesinde aileler ana hesaba bağlı ikinci bir hesap oluşturarak çocuklarını daha yakından takip edebilecek.

WhatsApp'ta İkincil Hesap Oluşturulabilecek

WhatsApp, bir çocuk eğer belirlenen yaş sınırının altındaysa onun ancak ebeveynin ana hesabına bağlı bir hesap ile mesajlaşma uygulamasını kullanabileceği yeni bir özellik geliştiriyor. Bu hesaplar, ana hesaplardan farklı olarak çok daha üst düzey koruma ile birlikte gelecek.

Ebeveynler tarafından oluşturulacak ikincil hesaplarda öncelikle bir ana şifre belirlenecek. Çocuklar, bu şifre olmadan kritik ayarları değiştiremeyecek. Ayrıca ebeveynler, çocuğunun yeni bir kişi eklemesi başta olmak üzere hemen hemen her türlü faaliyetten doğrudan bilgilendirilecek. Çocuklar, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden ne mesaj ne de arama alabilecek. Onlarla hiçbir şekilde iletişime geçemeyecek.

Yabancıların çocuklarla iletişime geçmesinin önünde engel oluşturan bu hesaplarda ayrıca durumlar ve kanallar da bulunmayacak. Böylece çocuklar görmemesi gereken içeriklere maruz kalmayacak. Tahmin edilebileceği üzere sohbet kilidi özelliği de yine bu hesaplarda çalışmayacak. Anneler veya babalar, çocuğun telefonunu kontrol etmek istediğinde her şeye ulaşabilecek.

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği burada da geçerli olacak. Bu, çocuğunuz da olsa onun yazdığı mesajları uzaktan okuyamayacağınız anlamına geliyor fakat güvenlik ayarlarına erişerek onun uygulamayı güvenli bir şekilde kullandığından emin olabileceksiniz. Bu arada çocuk büyüdüğünde ise ebeveynler hesapla olan bağlantısı koparabilecek. Böylece çocuk da tüm kısıtlı özelliklere erişebilecek.