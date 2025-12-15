PlayStation Temalı Saatler Tanıtıldı! Herkes Alamayacak

Anicorn, PlayStation'ın 30. yılına özel yeni saatlerini duyurdu. Oyun söz konusu olduğunda aklına ilk olarak Sony'nin oyun konsolu gelen kişilere hitap eden bu özel üretimin Play Symbol ve PlayStation Limited Edition Mechanical Watch olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Dahası, sadece sınırlı sayıda üretilmelerinden dolayı herkes tarafından satın alınamıyor.

Anicorn PlayStation Play Symbol Özellikleri

Anicorn PlayStation Play Symbol, yuvarlak gövde ve siyah deri kayışlara sahip. PlayStation ile özdeşleşen simgeleri içeren bu kol saatinin koyu ve açık renkli olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Üçgen, daire, kare ve benzeri simgelerle donatılan bu modelin kordonu siyah deriden yapıldı.

Açık renkli modelin kenarları gümüş, yüzeyi beyaz renge sahip ancak koyu modelden farklı olarak PlayStation simgeleri gri renkli ve bu da saate sade bir görünüm katıyor. Bu versiyon kordonu ise siyah deriden yapıldı. Bu model, PlayStation Mechanical Watch gibi şeffaf bir kutu içinde gönderiliyor.

Anicorn PlayStation Play Symbol Fiyatı

Anicorn'un PlayStation özel kol saatlerinden Play Symbol'un hem koyu hem açık renkli versiyonu için 250 dolar fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, 19 Aralık 2025 saat 06.00'da ön siparişe açılacak. Belirtilen tarihten itibaren PlayStation hayranları tarafından önceden sipariş verilmesi mümkün hâle gelecek.

Anicorn PlayStation Mechanical Watch Özellikleri

Bu özel tasarıma sahip kol saatin gövdesi sağlam ve kaliteli bir malzeme olan paslanmaz çelikten yapıldı. Cihazın Play Symbol'a göre en önemli farkı, kasanın klasik yuvarlak değil, sekiz köşeli bir şekle sahip olmasından geliyor. Kadranın ise ortalama 42.8 mm genişliğinde olduğu belirtiliyor.

Saatin kayışları özel bir tür kauçuk olan FKM kauçuktan yapıldı. Bu, kolay bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlıyor. Ayrıca kayışların üzerinde dikkatli bakıldığında görülebilen PlayStation simgeleri mevcut. Pil yerine mekanik sistemle çalışan bu saat, kendiliğinden kuruluyor. Yaklaşık 42 saat boyunca hiç durmadan çalışabiliyor.

Saatin üzerinde normal sayıların olduğu yerde PlayStation sembolleri bulunuyor. Yan tarafta bir düğme mevcut, bununla saati doğru bir şekilde ayarlamak mümkün hâle geliyor. Safir camdan yapılan bu saat, 5 ATM su direncine sahip ki bu, su sıçraması ve kısa süreli suya temas gibi durumlara karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Anicorn PlayStation Mechanical Watch Fiyatı

Anicorn'un PlayStation temalı mekanik kol saati için 780 dolar fiyat etiketi belirlendi. Henüz satışta olmayan bu kulaklık, 19 Aralık tarihinde ön sipariş verilebilir hâle gelecek. Sadece 300 adet üretilecek olan bu model, özel bir kutuda PlayStation rozetiyle beraber gelecek. Ayrıca ek ürün olarak Anicorn Memory Capsule ürünü de sunulacak. NFC destekli bu ürün, orijinal PlayStation hafıza kartına benzer ibr bir tasarıma sahip olacak. Kullanıcılar, bununla içerikleri kaydetme, görüntüleme ve yazdırma gibi işlevleri gerçekleştirebilecek.