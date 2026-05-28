Anker Yangına Dayanıklı Yeni Powerbank'ini Tanıttı! 10.000 mAh Batarya Kapasitesi Var

Anker, yeni taşınabilir şarj cihazı Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank'i tanıttı. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi, kablosuz şarj desteği ve yangına karşı dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank' diğer özellikleri neler? İşte, cihaz hakkında tüm bildiklerimiz.

Anker Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank Özellikleri Neler?

Batarya Kapasitesi : 10.000 mAh

: 10.000 mAh Pil Teknolojisi : Neo Lityum İyon

: Neo Lityum İyon Kablosuz Şarj : 5W

: 5W Kablolu Şarj : USB-C üzerinden 30W

: USB-C üzerinden 30W Kalınlık : 15 mm

: 15 mm Ağırlık: 215 gram

Anker Anker Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank, 10.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Şu an günümüzde telefonların ortalama 5.000 mAh bataryaya sahip olduğunu düşünürsek, bu da cihazın telefonunuzu günde iki kere şarj edebileceği anlamına geliyor. Eğer gün içinde hızlı bir şekilde şarjınız bitiyorsa, bu batarya kapasitesi gayet yeterli olacaktır.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri de manyetik kablosuz şarj özelliği. Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank, 5W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. Qi2 uyumlu telefonlarda ise kablosuz şarj desteği 15W'a kadar çıkıyor. Yani cihaz iPhone 17 Pro'nun şarjını 30 dakikada yüzde 40'a çıkarabilir. Powerbank kablolu tarafta ise 30W kablolu şarjı destekliyor. Eğer aynı anda iki cihazı şarj etmek isterseniz bu değer 12W'a düşüyor.

PowerBank, pil teknolojisi tarafında ise daha iyi bir ağırlık-kapasite oranına sahip Neo Lityum piller kullanıyor. Bu pillerin içerisinde yanıcı bir sıvı olmadığı için powerbanklerde yaşanan o yangın ihtimali, AnkerAir+ Ultra Slim'de bulunmuyor. Ayrıca şirket, yangın riskini tamamen ortadan kaldırmak için dayanıklı bir şasi kullanmış.

Anker, tüm bu teknolojiyi 15 mm kalınlığında ve 215 gram ağırlığındaki bir kasaya sığdırmış. Ayrıca Anker'in mobil uygulaması üzerinden cihazın pil sağlığını ve voltaj değelerini takip edebiliyorsunuz. Ancak bunun için powebank'i USB-C bir kablo ile telefona bağlamanız gerektiğini hatırlatalım.

Anker Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Cihaz şu an için yalnızca Çin ve Japonya'da satışa sunuldu. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasada Anker Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank'in 2026'nın sonbaharında dünya genelinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Aynı tarihlerde cihazın Türkiye'de de satışa sunulmasını bekliyoruz.

Anker Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank'in Fiyatı Ne Kadar?

Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank, Çin'de 399 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 2 bin 701 TL'ye denk geliyor. Eğer cihaz ülkemizde satışa sunulursa fiyatının ek vergilerle birlikte 3-4 bin TL bandında olacağını tahmin ediyoruz.

Editörün Yorumu

Anker Air+ Ultra Slim Manyetik PowerBank, özellikle yangına dayanıklı Neo Lityum pil teknolojisiyle piyasadaki benzerlerinden ayrışıyor. Bu özellik, powerbank güvenliği endişesi taşıyan kullanıcılar için kritik bir satış noktası olabilir. 10.000 mAh kapasitesi ve Qi2 uyumlu cihazlarda 15W'a kadar kablosuz şarj desteği, günlük kullanımda pratik ve hızlı bir çözüm sunarken, özellikle seyahat edenler veya gün içinde telefonunu yoğun kullananlar için ideal bir seçenek. Piyasada birçok powerbank bulunsa da Anker'in sunduğu bu kompakt ve güvenli çözüm, hem batarya performansını hem de kullanıcı emniyetini ön planda tutmasıyla dikkat çekiyor. Türkiye fiyatının piyasaya sürülmesiyle birlikte, sunduğu bu özellik setine kıyasla rekabetçi bir konumda yer alıp almayacağını daha net göreceğiz