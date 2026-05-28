Instagram'da Yeni Dönem Başlıyor! Hikayelere Gizlice Bakılabilecek

Meta, yeni abonelik hizmetleri için yürüttüğü test sürecinden yavaş yavaş çıkıyor. Şirketin son yaptığı açıklamaya göre Instagram, Facebook ve WhatsApp için sunulacağı duyurulan Plus abonelik hizmetleri yakında herkesin erişimine açılacak. Başlangıçta tek tek satın alınacak olan bu planlar, ileride tek bir çatı altında toplanacak ve bu abonelik hizmetinin adı "Meta One" olacak.

Instagram Plus'ın Avantajları Neler Olacak?

Instagram Plus, sosyal medya kullanıcılarının oldukça uzun bir zamandan beri istediği özelliklere kavuşmanızı sağlayacak. Hikâyelerinize kimlerin tekrar baktığını görebilecek, bir hikâyeyi 24 saatten daha uzun bir süre tutabilecek, hikâyeleri izlemeden gizli bir şekilde ön izleyebileceksiniz. Ayrıca biyografi için özel yazı tipleri kullanabilecek ve hikâyelerde süper kalp gönderebileceksiniz.

Instagram Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Instagram Plus için 3.99 dolar fiyat etiketi belirlenecek. Bu da güncel kurla 183 TL'ye denk geliyor ancak Meta Verified örneğinden hareket etmek gerekirse Türkiye'de bu fiyata sahip olması pek de olası görünmüyor. Öyle ki söz konusu abonelik planının standart sürümü aylık 295,99 TL'ye satılıyor ki buna tüm avantajlar da dahil değil. Dolayısıyla bu abonelik planının Türkiye fiyatının da en az 200 TL civarında olması muhtemel.

Facebook Plus'ın Avantajları Neler Olacak?

Her iki sosyal medya platformunu da kullanan kişiler fark etmiştir, Instagram ile Facebook birçok özelliği paylaşıyor. Dolayısıyla Instagram Plus'ın sunacağı birçok özelliğin Facebook Plus'ta da olacağını söyleyebiliriz. Sorun şu ki Instagram daha geniş bir kitleye hitap edebileceğiniz bir platform olarak konumlandırılırken Facebook'un amacı daha farklı. Burada geniş bir takipçi kitlesine erişmek gibi amacımız yok. Sadece arkadaşlarımızla iletişimde kalmaya ve eğlenceli zaman geçirmeye odaklanıyoruz. Dolayısıyla abonelik hizmetinin sunacağı özelliklerin pek de gerekli olmayacağı söylenebilir.

Facebook Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Facebook Plus, 3.99 dolar (183 TL) fiyata alınabilecek. Instagram Plus ile aynı fiyata sahip olacak. İki aboneliğin de özellikleri hemen hemen aynı olduğu için Meta da bu sosyal medya platformu için sunacağı abonelik hizmetinin ücretini aynı tutmayı tercih edecek.

WhatsApp Plus'ın Avantajları Neler Olacak?

WhatsApp Plus tıpkı Instagram'da olduğu gibi kullanıcıların epey bir zamandır sahip olmak istediği ancak bir türlü sunulmadığı için yararlanamadığı geniş bir özellik yelpazesi sağlayacak. Bu abonelik hizmetini tercih ederseniz özel uygulama temaları, zil sesleri, daha fazla sohbet sabitleme, abonelere özel çıkartmalar gibi avantajlara sahip olacaksınız.

WhatsApp Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

WhatsApp Plus, 2.99 dolar fiyata sunulacak. Mesajlaşma uygulamasının avantajları, Instagram ile Facebook'un aksine daha çok özelleştirme ağırlıklı. Meta da bu yüzden ücreti fazla yüksek tutmak istemiyor. Facebook ile Instagram'ın Plus abonelik hizmetinden biraz daha düşük fiyata almayı mümkün kılacak.

Editörün Yorumu

Instagram Plus ile birlikte gelecek olan özelliklerin biraz aşırıya kaçacağını düşünüyorum. Hikâyelere kimlerin yeniden baktığını görebilmek, hikâyeye gizlice bakmak gibi avantajlar bana göre Instagram'a uygun özellikler değil. Her ne kadar Instagram'ı çok kullanan biri olmasam da başkalarının hikâyesine tekrar bakıp bakmadığının bilinmesini gizlilik açısından pek doğru bulmuyorum.