Bir Devir Resmen Kapanıyor! 20 Yıllık Uygulamanın Fişi Çekildi

Nvidia’nın yıllardır ekran kartı kullanıcılarının vazgeçilmez araçlarından biri hâline gelen Control Panel uygulaması için yolun sonu göründü. Basit arayüzü sayesinde milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama resmen geri plana atılıyor. İşte detaylar...

Nvidia Control Panel Desteği Sona mı Eriyor?

Nvidia, yaptığı açıklamayla Control Panel uygulaması için geliştirme sürecini resmen sonlandırdığını duyurdu. Şirketin kısa süre önce yayımladığı 610.47 sürümlü Game Ready ve Studio sürücüleriyle birlikte Nvidia Control Panel artık varsayılan olarak yüklenmeyecek. Yani kullanıcılar Nvidia sürücülerini kurduğunda Nvidia Control Panel de gelmeyecek.

Şirket, kullanıcıları doğrudan yeni Nvidia App uygulamasına yönlendirmeye başladı. Tabii buna rağmen dileyen kullanıcılar mevcut Control Panel uygulamasını kullanmaya devam edebilecek. Ayrıca uygulama bir süre daha Microsoft Store üzerinden indirilebilir olmaya devam edecek ancak Nvidia artık Control Panel için yeni özellik veya geliştirme sunmayacak. Başka bir deyişle uygulama bundan sonra desteklenmeyecek.

Nvidia Control Panel Uygulaması Nedir?

Nvidia Control Panel, Nvidia ekran kartları için geliştirilen resmî bir ayar ve yönetim uygulaması olarak biliniyor. Kullanıcılar bu uygulama üzerinden ekran kartıyla ilgili birçok görüntü ve performans ayarını değiştirebiliyor. İlk olarak 2006 yılında yayımlanan uygulama, yıllar boyunca kullanıcılar arasında oldukça popüler hâle geldi.

Bunun en büyük nedeni ise sade ve kolay arayüzü. Özellikle oyuncular, detaylı teknik bilgiye sahip olmamalarına rağmen çözünürlük, yenileme hızı, G-Sync, V-Sync ve oyunlara özel performans ayarlarını rahatça değiştirebiliyor.

Nvidia, Control Panel Yerine Neden Nvidia App’e Geçiyor?

Nvidia’ya göre Nvidia App, eski Control Panel uygulamasının sunduğu temel özelliklerin tamamını zaten içeriyor. Üstelik bunu çok daha modern ve kullanıcı dostu bir arayüzle birlikte sunuyor. Yeni uygulama yalnızca ekran kartı ayarlarını yönetmekle kalmıyor; sürücü güncellemeleri, oyun optimizasyonları, performans araçları ve DLSS ayarları gibi gelişmiş özellikleri de beraberinde getiriyor. Tabii Nvidia App daha yeni olduğu için Control Panel’e kıyasla daha hızlı çalıştığını da söylememiz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bana kalırsa Nvidia Control Panel’in bu kadar uzun süre popüler kalmasının en büyük nedeni sadeliğiydi. Uygulama yıllardır neredeyse aynı tasarıma sahip olmasına rağmen kullanıcılar, aradığı ayarların yerini ezbere biliyordu. Ancak bildiğiniz üzere her şeyin bir sonu var. Bu uygulama da oldukça eski olduğu için bir gün artık desteklenmeyeceği belliydi.