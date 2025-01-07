Bataryanızı Saniyeler İçerisinde Değiştiren Swippitt, CES 2025'te Tanıtıldı

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2025, ilginç teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları AMD'nin yeni işlemcileri ve NVIDIA'nın 5000 serisi ekran kartları gibi "bilinen" ürünler olsa da bazıları adını ilk defa duyduğumuz markaların ilginç teknolojileri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan Swippitt ise telefon şarjı konusundaki alışkanlıkları değiştirmeye aday.

Swippitt ile Kabloya Veda Edin

Hiç telefonunuzun bataryasını yetersiz bulduğunuz ve şarj etmek için kabloya bağlı "yaşamak" zorunda olduğunuz oldu mu? O zaman CES 2025’te tanıtılan ilginç ürünlerden biri olan Swippitt ilginizi çekebilir. Klasik şarj kablolarını tarihe karıştırmayı hedefleyen bu sistem, telefon kılıfına entegre edilen değiştirilebilir bataryalarla çalışıyor.

Swippitt, telefon kılıfına takılan değiştirilebilir bataryalarla çalışıyor. İlk bakışta standart bataryalı kılıflara benzeyen bu teknoloji, rakiplerinden oldukça kritik bir noktada ayrılıyor. Kılıfın şarjı bittiğinde şarja takmak yerine telefonunuzu kılıfıyla birlikte Swippitt’in özel şarj istasyonuna yerleştiriyorsunuz.

İstasyon, kılıfınızdaki boş bataryayı çıkarıp, şarjlı bir batarya ile değiştiriyor. Boş batarya istasyonda şarj olurken, telefonunuz anında kullanıma hazır hale geliyor. Adeta birkaç tane bataryalı kılıfa sahipmişsiniz gibi hareket etmenizi sağlayan bu teknoloji, "şarj için bekleme" sorununu ortadan kaldırıyor.

Sistem, iPhone 14, 15 ve 16 serileri için kılıf seçenekleriyle piyasaya sürülecek. 2025’in sonuna kadar Samsung Galaxy S serisine de uyumlu modellerin satışa sunulması planlanıyor. Her batarya 3.500 mAh kapasite sunuyor, bu da telefon modeline bağlı olarak %50 ila %90 arasında ek şarj sağlıyor.

Telefon tamamen şarj edilmediyse, batarya güç rezervinde bekliyor. Ayrıca, uygulama üzerinden şarj seviyelerini yönetmek, batarya sağlığını korumak için şarjı %80 ile sınırlamak gibi kişisel ayarlar yapılabiliyor. Swippitt’in sunduğu bu kablosuz özgürlük ucuz değil. Şarj istasyonu (hub) ve beş bataryadan oluşan paket 450 dolara satılacak. Telefon kılıfı ve batarya için ise 120 dolarlık bir ek maliyet öngörülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Swippitt gibi bir ürün erişilebilir ve uygun fiyatlı olsa satın almayı düşünür müydünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.