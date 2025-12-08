Antalya'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öğlen saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Antalya'da Deprem Oldu

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 13.21'de merkez üssü Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Konya ve Mersin dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Serik (Antalya) Tarih:2025-12-08 Saat:13:21:35 TSİ Enlem:37.15444 N Boylam:30.85556 E Derinlik:28.25 km"

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. https://t.co/EeS22NLNmL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen deprem hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: