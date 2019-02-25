Antarktika'da Geçici Türk Bilim Üssü Kuruldu

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde çalışmalar sona yaklaştı.

Uzun süredir Antarktika’da bilim üssü kurmak için keşif ve bilim gezileri düzenleyen Türkiye, nihai hedefine bir adım daha yaklaştı. Üçüncüsü düzenlenen Antarktika seferlerine katılan Türk heyeti, Hoseshoe Adası’na ulaştı. Yaz sezonunun yaşandığı kıtadaki hava sıcaklığı, bilim insanlarının seyri süresince eksi 10 dereceleri gördü ancak bu değer rüzgarın etkisiyle daha düşük hissedildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 metreyi bulan dalgalar, Türk bilim insanlarının yolculuğunu zorlaştırdı. Horseshoe Adası da bilim insanlarını fırtınayla karşıladı. Fırtınanın etkisiyle adanın çevresinde rüzgarın hızı saatte 126 kilometre olarak ölçüldü. Yaklaşık bir hafta süren fırtına, bilim insanlarının çalışmalarını gecikmeye uğrattı.

Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Horsehoe Adası’nda 2019-2022 döneminde hizmet verecek bilimsel araştırma kampının kurulumunun tamamlandığını söyledi. İlk iki seferde fizibilite çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Özsoy, şöyle devam etti: "Bu bilim kampının çok büyük önemi var. Türkiye’den 14 bin kilometre uzaklıktaki kıtaya gelen bilim insanlarına çalışmalarını yaparken rahatlık sağlayacak bilim kampımız, 3 sene yaz sezonunda hizmet verecek." Özsoy, sürecin zorlu geçtiğine dikkati çekerek, tüm sefer katılımcılarının büyük bir özveriyle çalıştığını ve çok emek verdiğini ifade etti.

Horseshoe Adası'nda büyük bir fırtınaya yakalandıklarını aktaran Özsoy, şunları kaydetti: "Antarktika'da herhangi bir hava tahminini yapamadığınız, yapılan tahminlerde bile beklentileri hiçbir zaman karşılamayan bir süreç içerisine giriyorsunuz. Bu süreç içerisinde her zaman A planıyla başlıyoruz ama gelmiş olduğumuz noktada görüyoruz ki ilk planda mutlaka değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen fırtınayla mücadele ederek mümkün olduğunca emniyetli zamanlarda adaya çıkarak çalışmalar yapmaya ve kampımızı kurmaya çalıştık." Özsoy, kampın kurulumunda çevresel duyarlılığı da gözettiklerini vurgulayarak, kurulumla ilgili Çevresel Etki Değerlendirme raporunu Antarktika Antlaşmalar Sistemine önceden gönderdiklerini, kurulum esnasında çevreye ve adadaki canlılara zarar verilmediğini sözlerine ekledi.