Dünyanın En Hızlı Monitörü Tanıtıldı: 750 Hz!

Çin merkezli ekran üreticisi HKC, oyun monitörü alanında inanılması güç bir ürüne imza attı. Şirket, Antgamer serisi altında piyasaya sürdüğü yeni monitörü ile yeni bir hız rekoru kırdı. Antgamer ANT257PF isimli yeni model 750 Hz yerel yenileme hızı ile 'dünyanın en hızlı monitörü' unvanını elinde bulunduruyor. İşte detaylar!

Antgamer ANT257PF 750 Hz Monitör Özellikleri

Ultra yüksek performans ve minimum gecikme süresi arayan e-spor profesyonellerini ve rekabetçi oyuncuları hedefleyen yeni monitör, 920×1080 çözünürlük sunan 24.1 inçlik bir FAST TN panele ev sahipliği yapıyor. Bu panel, 750 Hz'lik yerel yenileme hızının yanı sıra, yalnızca 0.8 ms GTG (Griden Griye) tepki süresi de vadediyor.

DisplayHDR 400 desteği ile birlikte gelen monitör, 400 nit tepe parlaklığa ulaşabilirken, aynı zamanda %95 DCI-P3 ve %99 sRGB renk gamını bünyesinde barındırıyor. Yeni cihazını özellikle rekabetçi oyunlar için optimize ettiğini belirten Antgamer, monitörün eski turnuva kurulumlarına uyum sağlamak amacıyla 1280×960 ve 960×720 gibi çözünürlük modlarını da desteklediğini bildiriliyor.

Bunlara ek olarak yüksek kare hızlarında hareket bulanıklığını azaltan DIC teknolojisine sahip olan Antgamer ANT257PF, özelleştirilebilir nişangâhlar, karanlık alan güçlendirme, oyun içi zamanlayıcılar ve ekran yırtılmasını engelleyen Adaptive-Sync teknolojisi gibi oyuncuların deneyimini geliştiren bir dizi özel yazılımı da bünyesinde barındırıyor.

FPS, RPG, RCG, Film ve Göz Koruma gibi farklı kullanım senaryolarına özel ekran ön ayarlarıyla birlikte gelen monitör bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. Öyle ki cihazda, iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3.5 mm kulaklık jakı mevcut.

Tasarım olarak da keskin ve sportif bir görünüme sahip olan monitör, üç tarafı dar çerçeveli yapısı ve RGB aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor. Yeni Antgamer ANT257PF, şu anda Çin merkezli e-ticaret platformlarında satışta. Monitörün başlangıç fiyatı yaklaşık olarak yaklaşık 1.116 dolar seviyelerinde.