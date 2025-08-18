Xiaomi Bu Sefer de 27 İnç'lik Taşınabilir Monitör Üretti!

Teknoloji dünyasının yenilikçi isimlerinden Xiaomi, akıllı ev konseptini bir adım daha ileri taşıyacak yeni bir ürünle daha karşımıza çıktı. Şirket, Çin'de gerçekleştirdiği bir lansmanda yerleşik bataryası ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken 27 inçlik yeni akıllı ekranı Smart Home Screen Max'i tanıttı. İşte yeni taşınabilir monitörün özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Smart Home Screen Max Neler Sunuyor?

Yeni Smart Home Screen Max, ev içi kullanımda esneklik arayanlar için oldukça uygun bir yapıya sahip. 1080p çözünürlük sunan 27 inç boyutundaki bu ekran, hem dikey hem de yatay olarak kullanılabilen çok yönlü bir stantla geliyor. Kullanıcılar, ekranı yukarı-aşağı hareket ettirmenin yanı sıra monitörü 20 dereceye kadar yukarı ve 25 dereceye kadar aşağı eğim vererek de en ideal görüş açısını yakalayabiliyor.

Ürünün en öne çıkan özelliklerinden biri, 9.700 mAh kapasiteli dahili bataryası. Xiaomi, bu batarya sayesinde cihazın 13 günden fazla kullanım süresi sunduğunu iddia ediyor. Bu özellik, ekranı şarj etmeden evin farklı odalarında veya bahçede rahatça kullanma imkanı sağlıyor.

Smart Home Screen Max, yazılım tarafınsa ise Xiaomi'nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sistemiyle çalışıyor. Android tabanlı olmadığı belirtilen bu sistem, kullanıcıların fitness ve diğer akıllı uygulamalara erişebileceği özel bir uygulama mağazasıyla birlikte geliyor.

Bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin olan cihaz, kablosuz bağlantıların yanı sıra HDMI 1.4, USB-A ve USB-C gibi farklı girişlere de ev sahipliği yapıyor. Performans tarafında ise 8 çekirdekli bir işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan Smart Home Screen Max, ayrıca çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.4 gibi modern bağlantı teknolojileri de destekleniyor.

Xiaomi Taşınabilir Monitör'ün Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Smart Home Screen Max, Çin'de yaklaşık 557 dolar karşılığında ön siparişe açıldı. Cihazın, 21 Ağustos'ta Redmi Note 15 Pro serisiyle birlikte raflardaki yerini alması bekleniyor. Öte yandan ürünün Çin dışında global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Xiaomi'nin yeni taşınabilir monitörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.