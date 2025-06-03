AnTuTu En Güçlü Tabletleri Açıkladı! Zirvede Sürpriz Bir Model Var
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. İşte önemli başarı elde eden tabletlere dair detaylar!
AnTuTu, 2025 yılının mayıs ayına ilişkin bir rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Çok güçlü işlemciye sahip tabletlerin yer aldığı listede OPPO Pad 4 Pro zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OPPO Pad 4 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 851 bin 747 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 834 bin 737 puan alan OnePlus Pad 2 Pro bulunuyor. Bu cihazda da Snadpragon 8 Elite mevcut.
Üçüncü sırada Lenovo Legion Y700 yer aldı. Tablet AnTuTu testinde 2 milyon 711 puan 243 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip iQOO Pad 5 Pro ise 2 milyon 2652 bin 485 puan ile dördüncü sırada konumlandı.
Gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alan vivo Pad 5 Pro beşinci sırada yer aldı. Tablet testte 2 milyon 642 bin 839 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 538 bin 892 puan ile Xiaomi Pad 7 Ultra takip etti.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Mayıs 2025)
- OPPO Pad 4 Pro: 2.851.747 puan
- OnePlus Pad 2 Pro: 2.834.737 puan
- Lenovo Legion Y700: 2.711.243 puan
- iQOO Pad 5 Pro: 2.652.485 puan
- vivo Pad 5 Pro: 2.642.839 puan
- Xiaomi Pad 7 Ultra: 2.538.892 puan
- OPPO Pad 3 Pro: 2.070.951 puan
- vivo Pad 3 Pro: 2.025.793 puan
- iQOO Pad 2 Pro: 2.012.599 puan
- OnePlus Pro: 2.010.358 puan