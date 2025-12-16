AnTuTu, En Kötü Mobil İşlemcileri Açıkladı! Zirvedeki İsim Şaşırttı

Performans, enerji verimliliği ve kullanıcı deneyimi, büyük ölçüde işlemcilerin gücüne bağlıdır fakat her işlemci beklentileri karşılamayabiliyor. İşlemcilerin bir kısmı düşük hız, aşırı ısınma sorunları ya da yetersiz grafik performansıyla kötü bir deneyim elde edilmesine neden olabiliyor. Peki, en kötü mobil işlemciler hangileri?

AnTuTu'ya Göre En Kötü Mobil İşlemciler

Snapdragon 425: 25.673 puan Snapdragon 801AC: 28.762 puan MediaTek MT6750: 30.814 puan Snapdragon 430: 34.599 puan Snapdragon 435: 36.900 puan Snapdragon 617: 40.174 puan Exynos 7580: 41.847 puan Exynos 7570: 47.943 puan Snapdragon 625: 54.314 puan MediaTek Helio X20: 54.852 puan

AnTuTu daha önce 2025'in en kötü telefonları listesi paylaşmıştı. Yeni rapor ile birlikte en en kötü mobil işlemciler belli oldu. Listedeki işlemcilerin dönemine göre iyi bir performans sergilediğini ancak artık günümüzde yetersiz kaldığını belirtelim. AnTuTu testinde en kötü performansı sergileyen işlemci Snapdragon 425 oldu. Yalnızca dört adet 1.4GHz Cortex-A53 çekirdeğine sahip olan bu işlemci testte yalnızca 25 bin 673 puan alabildi.

İkinci sırada Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 801AC işlemcisi konumlandı. Bu işlemci testte 28 bin 762 puan alabildi. 28 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.45GHz Krait 400 çekirdekten oluşuyor. Bu işlemciyi MediaTek'in MT6750 işlemcisi takip etti. MT6750 testte sadece 30 bin 814 puana ulaşabildi.

MediaTek MT6750, dört adet 1.5GHz Cortex-A53 ve dört adet 1.0GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Dördüncü sırada Snapdragon 430 konumlandı. 34 bin 599 puana alan bu işlemcide sekiz adet 1.4GHz Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Beşinci sırada 36 bin 900 puan ile Snapdragon 435 yer aldı.

Snapdragon 435'te sekiz adet 1.4GHz Cortex-A53 çekirdeği mevcut. Snapdragon 617, testte 40 bin 174 puana ulaşarak altıncı sırada konumlandı. Bu işlemci dört adet 1.5GHz Cortex-A53 ve dört adet 1.2GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Listenin devamında Exynos 7580, Exynos 7570, Snapdragon 625 ve MediaTek Helio X20 bulunuyor.