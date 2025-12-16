OPPO'dan Çift 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ile üst düzey bir kamera deneyimi sunacak. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek bu telefonun Find X9s+ olduğu tahmin ediliyor ancak Find x9s olma ihtimali de mevcut.

OPPO Find X9s+'ın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 200 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera ve 200 MP telefoto kamera İşlemci: Dimensity 9500+

Dimensity 9500+ RAM: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s+'ın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Akıllı telefonda üçüncü bir arka kameranın olup olmayacağı henüz belli değil. Ön kameranın de kaç megapiksel çözünürlüğünde olacağı bilinmiyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO Find X9'da 50 megapiksel çözünürlüğünde F/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Find X9'un ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğünde.

OPPO Find X9s+ gücünü Dimensity 9500+ işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin, mevcut Dimensity 9500'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağı söyleniyor. Find X9'da ise bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen yeni akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Batarya kapasitesine dair bir bilgi paylaşılmadı. OPPO Find X8s+ 6.000 mAh, Find X9 ise 7.025 mAh batarya kapasitesi ile satışa sunulmuştu.

OPPO Find X9s+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen yeni amiral gemisi Find X9s+'ın tanıtım tarihi henüz belli değil ancak OPPO Find X8s+ 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı. Yeni telefon da 2026 yılının ikinci çeyreğinde duyurulabilir. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak.