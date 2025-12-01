Aşırı Ucuz Oyun Telefonu Yolda! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Lava, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bütçe dostu oyun telefonları arasına katılmaya hazırlanan Lava Play Max 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve yapay zeka desteğine sahip yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Lava Play Max 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Arka Kamera: Yapay zeka destekli 50 MP ana kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre Lava Play Max 5G 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan akıllı telefon, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalrada taıtılan Lava Agni 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8350 tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama seçeneklerine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Cihazda 50 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka desteğine sahip ana kamera yer alacak.

Lava Play Max 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu oyun telefonu Lava Play Max 5G'nin yaklaşık 12.000 rupi (5.687 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

Lava Play Max 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava Play Max 5G'nin 2025 yılının aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Tanıtım tarihine dair henüz herhangi bir resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla akıllı telefon farklı tarihte tanıtılabilir.