Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Pro Max Listeye Giremedi

Piyasada çok sayıda Apple ürünü bulunuyor. Peki, en güçlü Apple cihazları hangileri? AnTuTu tarafından paylaşılan liste, merak edilen soruya ışık tuttu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 17 serisi listeye giremedi. Listenin tamamında iPad modelleri bulunuyor. İlk sırada ise M5 işlemcisine sahip çok güçlü bir iPad modeli yer aldı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 537 bin 984 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 537 bin 619 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 88 bin 313 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 37 bin 7 puan iPad Air 2026 (11 inç): 3 milyon 34 bin 366 puan iPad Air 2026 (13 inç): 2 milyon 955 bin 70 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 614 bin 6 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 610 bin 721 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2 milyon 422 bin 542 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 391 bin 854 puan

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında iPad Pro 2025 (11 inç) yer aldı. Bu tablet 3 milyon 537 bin 984 puana ulaşmayı başardı. İkinci sırada 3 milyon 537 bin 619 puan ile iPad Pro 2025 (13 inç), üçüncü sırada ise 3 milyon 88 bin 313 puan ile iPad Pro 2024 11 inç konumlandı. Bu modelleri iPad Pro 2024 13 inç ve iPad Air 2026 (11 inç) takip etti.

Altıncı sırada 2 milyon 955 bin 70 puan ile iPad Air 2026 (13 inç), yedinci sırada ise 2 milyon 614 bin 6 puan ile iPad Air 2025 (13 inç) konumlandı. iPad Air 2025 (11 inç), AnTuTu testinde 2 milyon 610 bin 721 puan alarak sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada 2 milyon 422 bin 542 puan ile iPad Air 2024 (13 inç), son sırada ise 2 milyon 391 bin 854 puan ile iPad Pro 6 (12,9 inç) bulunuyor.

iPad Pro 2025te Hangi İşlemci Var?

Tabletin 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürüm de M5 işlemcisine sahip. Bu işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. Bunun yanı sıra video düzenlemek gibi ağrı işler de yapılabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde iPad Pro 2025'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iPad Air 2026'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

iPad Air 2026, 11 inç ve 13 inç seçeneklerine sahip. İki sürümde de M4 işlemcisi yer alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci sayesinde oyun oynamanın yanı sıra video düzenlemek gibi ağır işler de rahatça yapılabiliyor. Bu arada testte iPad Air 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iPad Pro 2024'in İşlemcisi Nedir?

iPad Pro 2024'te 11 inç ve 13 inç seçenekleri mevcut. İki sürüm de gücünü M4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin de oldukça güçlü olduğunu belirtelim. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde iPad Pro 2024'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

iPad Pro 6'nın İşlemcisi Nedir?

iPad Pro 6 gücünü M2 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma, takılma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor. Bu arada AnTuTu testinde iPad Pro 6'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

AnTuTu testinde M2 işlemcili iPad Pro 6 (12,9 inç) 2 milyon 391 bin 854 puan alırken iPad Pro 2025 (13 inç) 3 milyon 537 bin 984 puana ulaştı. Bu puanlar, M5 işlemcisinin performansı ne kadar ileriye taşıdığını gösteriyor. Bu arada M2 işlemcisinin de mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini ve hatta video düzenleme gibi ağrı işlerin bile rahatça yapılabilmesine imkân tanıdığını belirteyim.