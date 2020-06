Apex Legends Mobile Android ve iOS'e Geliyor, İşte Çıkış Tarihi

Fortnite, PUBG, Call of Duty Mobile oyunları şu anda popüler battle royale oyunlar arasında. Çok yakında oyuncuların bir seçeneği daha olacak: Apex Legends Mobile. EA CEO’su, popüler oyun Apex Legends’ın mobil sürümünün çok yakında Android ve iOS platformuna çıkış yapacağını müjdeledi. İşte Apex Legends Mobile çıkış tarihi

Respawn tarafından geliştirilen, Electronics Arts tarafından yayınlanan ücretsiz battle royale oyun Apex Legends, sonunda mobile çıkış yapıyor. Apex Legends mobile çıkacak mı? Apex Legends mobile ne zaman çıkıyor? soruları nihayet yanıt buldu. EA CEO’su Andrew Wilson, Apex Legends mobile çıkış tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Apex Legends mobile 2020 sonunda Apple App Store ve Google Play Store’a soft launch olarak çıkış yapacak. Soft launch, oyunun başlangıçta belli bölgelerde indirilmeye açılacağı anlamına geliyor. Ancak hangi bölgelerde oyun indirilebilir olacak, global olarak ne zaman çıkış yapacak belli değil.

Here it is. EA CEO talks about bringing Apex Legends to iOS & Android globally by the end of this year. Follow @ApexLatest for more exclusives.#apexlegendsmobile @EA @EAMobile @Respawn @apex_intel @TitanfallBlog @TencentGames @ZhugeEX pic.twitter.com/zIMhDEIwaH