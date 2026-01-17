789 Beygirlik Canavar Tanıtıldı! Parası Olanlar Bile Alamayacak
Apollo sadece 10 kişinin alabileceği EVO modelini sergiledi. Bu yeni otomobil, kişiye özel olarak tasarlanacak ve sadece 10 kişiye verilecek. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Apollo EVO için 3.000.000 euro (150 milyon 229 bin 500 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Bu hiper otomobilden sadece 10 kişi alabilecek.
- 789 beygirlik araç kişiye özel olarak tasarlanacak.
Hiper otomobil üreticisi Apollo, 2021 yılında konsept tanıtımını yapmasından bu yana yeni aracı Apollo EVO'yu da tanıtmaya hazırlanıyordu. Bu modelin seri üretim versiyonu nihayet kullanıcılarla buluşmak üzere geliyor. Aracın teknik özellikleri resmen doğrulandı. Paylaşılan bilgiler, arabanın gerçekten çok güçlü olacağını gösteriyor.
Apollo EVO Özellikleri
- Beygir gücü: 789
- Tork: 765 Nm
- Motor: 6,3 litrelik V12
- Maksimum devir: 8.500 RPM
- 0-100 km/sa: 2,7 saniye
- Maksimum hız: 335 km/sa
- Boş Ağırlık: 1.309 kg
- Şanzıman: Altı ileri sıralı
Apollo EVO, 789 beygir gücü ve 765 Nm tork üreten 6,3 litrelik atmosferik V12 motorla birlikte gelecek. Altı ileri sıralı şanzımanla birlikte bu gücü arka tekerleklere aktaran motor, 8.500 devire kadar çıkabilecek. Tek başına sadece 1.309 kilogram ağırlığında olan bu yeni araba, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,7 saniye gibi çok kısa bir sürede ulaşacak.
Ulaşabileceği maksimum hızın 335 km/sa olduğu belirtilen araç, dövme alüminyum jantlar ve Michelin Pilot Sport Cup 2 R lastiklerle birlikte sunulacak. Daha çok pist için kullanmayı düşünenler, yarış tipi frenlerin ve slick lastiklere uygun jantların yer aldığı paketi de tercih edebilecek.
Arabanın iç tarafı tıpkı dışı gibi fütüristik bir tasarıma sahip. Ön taraf tamamen sürücü odaklı şekilde hazırlanmış gibi görünüyor. Bütün kritik düğmeleri elinizin altına getiren bu arabada hafif yarış tipi koltuklar kullanılıyor. Aracın önündeki "X" şeklindeki farlar ile arkadaki altı parçalı stop lambaları gibi detaylar da dikkat çekiyor.
Apollo EVO Fiyatı
Apollo EVO için 3.000.000 euro (150 milyon 229 bin 500 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Ne var ki parası olanlar dahi bu aracı kolay kolay alamayacak. Araçtan yalnızca 10 adet üretecek. İlk modelin üretimine çoktan başlandı. Her bir araba kişiye özel olarak tasarlanacak. İlk teslimatın ise Haziran 2026'dan önce yapılması bekleniyor.