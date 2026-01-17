Porsche Taycan'a Benzeyen Araba Geliyor! Daha Ucuz Olacak

Porsche gerek görünümü gerek yüksek performansı ile pek çok araba tutkununun gözdelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünyada ona benzeyen neredeyse hiç araç bulunmuyor ancak yeni paylaşılan tanıtım görsellerine göre Çinli bir üretici tarafından geliştirilen SAIC Z7 isimli bir araba bunu değiştirecek.

SAIC Z7 Yakında Duyurulacak

SAIC Z7 bir elektrikli araç olarak piyasaya sürülecek. Tanıtım görsellerine göre araba özellikle Taycan'a benzeyecek ancak 196,9 inç uzunluğunda olacağı belirtildi. Bu da Taycan'dan yaklaşık bir buçuk inç daha uzun olduğu anlamına geliyor. Keskin hatlara sahip olan bu araç sportif otomobil sevenlere hitap edecek gibi görünüyor.

Bu model, SAIC markasının ikinci seri üretim modeli olacak. Daha öncesinde hem elektrikli hem menzil uzatıcı versiyonları olan H5 crossover piyasaya sürmüştü. Görsellere göre aracın station wagon versiyonu da sunulabilir. Yeni otomobille daha çok genç müşteriler hedef alınacak. Aracın başlangıç fiyat etiketinin 30.000 doların (1 milyon 298 bin 325 TL) altında olması ise Taycan'a göre daha ulaşılabilir bir fiyata sahip olacağı anlamına geliyor.

Bu fiyat bandında her ne kadar çok sayıda elektrikli otomobil olsa da Taycan'a benzediklerini söylemek pek de mümkün değil. SAIC Z7 ise Taycan tarzı bir araç isteyenlere daha ucuz bir seçenek hâline gelecek. Tavana bakılacak olursa LiDAR teknolojisini de içerecek. Bu da bir gelişmiş sürüş özelliklerine sahip olacağını gösteriyor.

Arabanın teknik özellikleri henüz belli değil. 2026 yılının sonuna doğru tanıtımı gerçekleştirilecek. Tanıtımla birlikte ne kadar menzil sunduğu da dahil olmak üzere hakkında merak edilen her şey ortaya çıkacak. Peki, siz söz konusu araba ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.