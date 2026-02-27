Artık Kaçışı Yok: APP Plaka Kullananlara 140 Bin TL ve Hapis Cezası!

Türkiye'de modifiye tutkunları için olmazsa olmazlardan birisi de APP plaka. Şoförler Odası tarafından basılan plakaları estetik bulmayan kullanıcılar araçlarına APP plaka takıyorlardı ancak yeni düzenleme ile birlikte bu plakalar artık tarih oluyor. Zira yeni düzenleme ile gelen ceza miktarları oldukça yüksek. Peki 2026 yılında APP plaka takmanın cezası ne kadar? İşte konuyla ilgili detaylar...

APP Plaka Kullananlara Ağır Cezalar Yazılacak: Düzenleme Yürürlüğe Girdi!

APP yani Amerikan Pres Plaka olarak bilinen standart dışı yazı fontu, punto vida yeri veya mühür yapısına sahip plakalar uzun süredir tartışma konusuydu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu plakaları kullanan sürücülere uygulanacak yaptırımlar netleşti. Buna göre araca standart dışı plaka takılması halinde araç doğrudan 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Bu aracın bağlanması ve otoparka çekilmesi anlamına geliyor. Sürücü aracı ancak yasal ve standart plakayı taktırdıktan sonra geri alabilecek. Para cezası tarafında ise rakamlar dikkat çekici. APP plakayı takan ya da bu plakayla trafiğe çıkan kişilere 140 bin TL idari para cezası uygulanacak. Eğer aynı ihlal tekrar edilirse ceza 280 bin TL’ye çıkacak. Bununla da sınırlı kalmıyor tekrar eden durumlarda 5 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

Bu noktada özellikle modifiye tutkunlarının ve plakasında görsel değişiklik yapan sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor. Plakanın yazı tipinin değiştirilmesi, TR bandının silinmesi, vida yerlerinin farklı konumlandırılması veya mühürsüz kullanım da bu kapsamda değerlendiriliyor. Emniyet birimlerinin son dönemde plaka denetimlerini artırdığı biliniyor. Özellikle büyük şehirlerde yapılan sabit uygulamalarda ve EDS sistemlerinde standart dışı plakalar artık çok daha kolay tespit edilebiliyor.

Bu düzenleme sahte plaka kullanımının ve plaka üzerinden yapılan suçların önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirildi. Ancak ceza tutarlarının yüksekliği, sosyal medyada da geniş yankı uyandırmış durumda. Peki siz bu yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? APP plaka kullananlara bu kadar ağır yaptırım uygulanmalı mı? Yorumlarda buluşalım.