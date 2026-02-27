BMW Yanlışlıkla Paylaştı: 40 Yeni Model Ortaya Çıktı!

Alman otomotiv devi BMW, 40 yeni modelini yanlışlıkla ABD'deki internet sitesi üzerinden yayınladı. Yaşanan veri sızıntısında merakla beklenen yeni BMW M2 modeliyle de alakalı bilgiler yer aldı. Peki BMW'nin gelecekteki yeni modelleri hangileri? İşte konuyla ilgili detaylar...

BMW'nin 40 Yeni Modeli Ortaya Çıktı!

Alman otomotiv devi BMW, Neue Klasse mimarisiyle tarihinin en büyük dönüşümlerinden birine hazırlanıyor. Marka yıl sonuna kadar bu yeni platform etrafında şekillenecek 40 farklı modeli kademeli olarak tanıtmayı planlıyordu. Ancak beklenmeyen bir gelişme süreci tamamen erkene çekti. BMW’nin ABD internet sitesinde kısa süreliğine görünen model listesi, markanın gelecek planlarını adeta ifşa etti.

Ortaya çıkan listede en dikkat çeken isim şüphesiz BMW M2 xDrive oldu. Uzun süredir kulislerde konuşulan dört çeker M2 iddiaları böylece güç kazanmış oldu. Mevcut M2 manuel şanzıman ve arkadan itiş kombinasyonuyla saf sürüş karakterini koruyor. xDrive versiyonunun ise yalnızca otomatik şanzımanla sunulması bekleniyor. Bu hamle performans tarafında daha yüksek çekiş ve daha iyi 0-100 değerleri anlamına gelebilir.

Ancak dört çeker sistemin getireceği ağırlık artışı ve fiyat farkı da kaçınılmaz görünüyor. Öte yandan BMW’nin 2029’a kadar hem arkadan itişli hem de xDrive versiyonu birlikte satmayı planladığı konuşuluyor. Yeni nesil BMW 3 Serisi tarafında da önemli değişiklikler var. Listede görülen M350 xDrive, mevcut M340i’nin yerini alacak yeni bir M Performance versiyonuna işaret ediyor. Elektrikli cephede ise i3 ismi i3 40 xDrive i3 50 xDrive ile birlikte yeniden geliyor.

Elektrikli SUV tarafında BMW iX3 için üç farklı versiyon listelenmiş durumda bunlar sırasıyla 40 sDrive, 40 xDrive ve 50 xDrive modelleri. Türkiye’de şu an yalnızca 50 xDrive versiyonu satılıyor. Yeni dönemde daha farklı güç seçenekleri görmek mümkün olabilir. Ayrıca BMW X5 ailesinin giriş seviyesinde 40 sDrive yani arkadan itişli bir versiyonun yer alması dikkat çekiyor. Elektrikli tarafta ise iX5 60 xDrive versiyonu listede kendine yer bulmuş durumda.

Lüks segmentte BMW 7 Series 740i xDrive listede görünürken 760i versiyonunun yer almaması soru işareti yarattı. BMW’nin V8 motoru tamamen rafa kaldırmayacağı biliniyor ancak V12 motorun geri dönmeyeceği netleşmiş durumda. Öte yandan BMW Z4 ve BMW 8 Series modellerinin listede yer almaması bu iki modelin üretim döngüsünün sonuna yaklaştığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...