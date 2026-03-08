140 Bin TL Ceza Ödememek İçin Dikkat: Plakanız Standartlara Uygun mu?

Türkiye'de uzun bir süredir varolan APP Plaka yani Amerikan-Avrupa Press Plaka artık kanunlar tarafından da açıkca belirlenen bir yasadışı modifiye ürünü olarak tanımlanmakta. Araç sahiplerinin belirlenen fontlar dışındaki fontlar ile basılmış plakaları kullanmasını yasaklayan yeni kanun kapsamında şayet aracınızda APP Plaka tespit edilirse 140 bin TL cezai işlem uygulanıyor.

Bu kapsamda pek çok araç sahibi tedirgin. Zira cezai işlemin oldukça yüksek bir ücret ile belirlenmesi pek çok sürücüyü "Benim aracımda yer alan plaka fontları resmi standartlar ile aynı mı?" sorusunu sormaya başladı. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü "standart ve APP plaka fontları" şeklinde bir paylaşımda bulunarak araç sahiplerini bilgilendirdi. Sürücülerin 140 bin TL ceza ödememek için bu fontlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standart plaka fontları ve detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü Açıkladı: İşte Standart Plaka Fontları!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de kullanılan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basıldığı hatırlatıldı. Bu plakaların üzerinde resmi mühür ve çeşitli güvenlik özelliklerinin bulunduğu belirtilirken, standart plakaları kullanan sürücüler için herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmadığı ifade edildi. Ancak bazı durumlarda plakanın yeniden basılması veya değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

APP Plaka kullanan veya plakası standart dışı olan araç sahiplerinin polis veya jandarma birimlerine başvurarak gerekli tespit işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Ardından noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunulması ve TŞOF tarafından yetkilendirilen plaka basım noktalarında standart plakanın yeniden bastırılması gerekiyor. Böylece aracın plakası resmi standartlara uygun hale getirilebiliyor. Sürücülerin en geç 1 Nisan 2026 tarihine kadar gerekli işlemleri yaptırması gerekiyor. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtiliyor.

APP Plaka ve Standart Plaka Fontları Özellikleri: Farkları Neler?

APP Plaka ve Standart Plaka Fontları son günlerde en fazla tartışılan konular arasında. Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü hem sosyal medya hesapları üzerinden hem de resmi internet sitesi üzerinden gerekli açıklamaları paylaştı. Yapılan paylaşımlarda yer alan önemli hususları sizin için derledik.

1- Üretim ve yetkilendirme farkı

Standart plakalar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından yetkilendirilen plaka basım merkezlerinde üretilir. APP plakalar ise çoğu zaman yetkisiz yerlerde veya özel atölyelerde basılır. Bu nedenle resmi kayıt ve güvenlik standartlarını karşılamaz.

2- Mühür ve güvenlik unsurları

Standart plakalarda, TŞOF tarafından basıldığını gösteren resmi mühür ve güvenlik unsurları bulunur. APP plakalar ise genellikle bu mühür ve güvenlik özelliklerini barındırmaz veya taklit içerir.

3- Yazı karakteri ve ölçüler

Standart plakalar, mevzuatla belirlenen belirli bir yazı tipi ve ölçü standardına sahiptir. Harf ve rakamların boyutları sabittir. APP plakalar ise daha kalın yazı karakterleri, farklı fontlar veya büyütülmüş harf-rakam ölçüleri kullanılarak hazırlanabilir.

4- Plaka yüzeyi ve tasarım

Standart plakalarda, reflektif yüzey ve resmi tasarım kuralları bulunur. Plakanın arka planı ve harf yapısı belirli standartlara göre hazırlanır. APP plakalar ise genellikle daha parlak, kabartmalı veya farklı görünümlü tasarımlarla üretilebilir.

