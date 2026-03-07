Volkswagen Planlarını Değiştiriyor: Savunma Sanayine Geri Dönüyor!

Volkswagen Almanya ve Çin özelindeki otomobil üretim planlarını yeniden şekillendirirken dikkat çeken bir seçeneği de gündeme getirdi. Dünya genelinde artan savaş gerilimiyle birlikte Volkswagen, Osnabrück fabrikasında askeri araç üretimini de değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda farklı prototiplerini görücüye çıkartan Alman dev geçmişindeki savunma sanayi ürünlerini de gündeme getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Savunma Sanayine Geri Mi Dönüyor?

Volkswagen geçtiğimiz günlerde Çin pazarına yönelik yeni elektrikli modelini tanıttı. Hemen ardından çok sevilen T-Cross modelinin elektrikli versiyonu ID.Cross modelinden de ilk konsept görüntüleri paylaştı. Bu kapsamda farklı üretim planlamalarına odaklanan markanın yeni modeller ile pazara çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Volkswagen pek çok kişinin tahmin etmediği farklı bir yöne de dönüş yapabilir.

Zira Volkswagen’in Almanya’da bulunan Osnabrück üretim tesisi şu sıralar önemli bir karar sürecinin merkezinde yer alıyor. Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı bu fabrikada şu anda Volkswagen T-Roc Cabriolet modeli üretiliyor. Ancak söz konusu modelin 2027 yılında üretimden kaldırılması planlanıyor. Bu nedenle şirket fabrikanın geleceği için farklı üretim senaryolarını değerlendirmeye başladı.

Gündeme gelen seçeneklerden biri de savunma sektörüne yönelik araç üretimi. Volkswagen tarafından geliştirilen bazı araç konseptlerinin geçtiğimiz ay Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac savunma ve güvenlik fuarında sergilendiği belirtiliyor. Savunma sektörü yayını Defence Network tarafından paylaşılan bilgilere göre fuarda iki farklı askeri araç konsepti tanıtıldı.

Bunlardan biri Volkswagen Amarok temelli MV.1 adlı zırhlı araç konsepti olurken diğeri ise Volkswagen Crafter platformu kullanılarak geliştirilen MV.2 adlı askeri panelvan olarak öne çıktı. Bu araçların askeri operasyonlar için güçlendirilmiş gövde yapısına ve özel ekipmanlara sahip olduğu ifade ediliyor. Sergilenen araçların dikkat çeken bir diğer özelliği ise Volkswagen logosunun kullanılmaması oldu. Araçların gövdesinde yalnızca D.E.S. Defence adı yer aldı. Aktarılan bilgilere göre bu modeller sivil araçların doğrudan askeri versiyonları değil yalnızca temel platformları paylaşan ve askeri kullanım için ciddi şekilde yeniden tasarlanmış araçlar olarak geliştirildi.

Bu aslında Volkswagen için yeni bir sektör değil. Zira geçmiş dönemlerde de marka farklı tipte askeri araç üretimleri yaptı. Daha da eskiye gitmek gerekirse II. Dünya Savaşı döneminde de Volkswagen tarafından üretilen modeller kullanıldı. Marka bu sebeple savunma sanayine yönelik ihtiyaçlar ve üretim metrikleri konusunda deneyim sahibi diyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...