Apple, Eski Mac'ler Listesini Güncelledi! İşte Yeni Eklenen Modeller

Teknoloji devleri, zamanla eskiyen ürünleri için desteği sonlandırır. Bu artık alışılmış bir süreç. Apple da satıştan kaldırdığı cihazları beş veya yedi yılın ardından “vintage” yani eski ürünler listesine ekleyerek resmi desteği kesiyor. Bu aşamadan sonra şirket, yedek parça teminini de durduruyor. Hatta Apple’ın resmi sitesinde “kullanım ömrü dolmuş ürünler” başlığı altında bu liste herkese açık şekilde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda iPhone XS modelini bu listeye dahil eden Apple, şimdi de bazı MacBook modellerini sayfaya ekledi. İşte “vintage” listesine eklenen o MacBook’lar…

Apple Bu MacBook'lar İçin Artık Destek Sunmuyor

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre 2015'te çıkan 11 inç MacBook Air ve 2017'de çıkan 13 inç / 15 inç MacBook Pro modelleri "kullanım ömrü dolmuş ürünler" listesine eklendi. Buna göre Apple, söz konusu bu cihazlar için artık onarım yapmayacak. Ancak şirket, parça bulunabildiği taktirde birkaç yıl daha pil değişimi için destek verecek.

Apple'ın eski olarak gördüğü MacBook modelleri şu şekilde sıralandı:

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2017, 2 Thunderbolt 3 portu)

MacBook Pro (13 inç, 2018, 4 Thunderbolt 3 portu)

MacBook Pro (13 inç, 2019, 2 Thunderbolt 3 portu)

MacBook Pro (13 inç, 2019, 4 Thunderbolt 3 portu)

MacBook Pro (15 inç, 2018)

MacBook Pro (15 inç, 2019)

MacBook Pro (Retina, 15 inç, Mid 2015)

MacBook (Retina, 12 inç, 2017)

