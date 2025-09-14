Apple Hesabınızı Kontrol Edin: Binlerce Hesap Kapatıldı!

Apple gibi pek çok farklı teknoloji markası ekosistemlerine dahil olabilmeniz adına çeşitli üyelikler ve sanal hesaplar oluşturmanızı ister. Organik kullanıcıların yanında sahte, bot veya tamamen trol amaçlarla açılmış hesaplar da ekosistem içerisinde yer alır. Bununla birlikte markalar kullanıcı memnuniyetlerini arttırmak adına bu hesapları tespit eder ve direkt olarak kapatır.

Ancak bu kez konu biraz daha farklı. Zira Apple "geliştirici" vasfı taşıyan 146 binden fazla Apple hesabını kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Dahası bu kapatma kararlarının aslında 2024 yılından itibaren düzenli olarak uygulanmakta olduğu bildirildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple, 2024’te 146 Binden Fazla Geliştirici Hesabını Kapattı!

Apple’ın 2024 yılı boyunca 146 bin 747 geliştirici hesabını kapattığı ortaya çıktı. Bu sayı şirketin geliştirici ekosisteminde bugüne kadarki en kapsamlı temizlik adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Dahası yapılan temizliğin "geliştirici" unvanı taşıyan hesaplar üzerinde yapılması pek çok kullanıcının tedirgin olmasına sebebiyet veriyor.

Açıklamalara göre kapatılan hesaplardan yalnızca küçük bir bölümü, 99 tanesi, teknik uyumsuzluk nedeniyle sistem dışı bırakıldı. Geriye kalan on binlerce hesabın hangi sebeplerle kapatıldığı ise belirsizliğini koruyor. Bu durum Apple’ın son dönemde geliştirici sözleşmelerine ve kullanım kurallarına karşı daha katı bir tutum aldığını gösteriyor.

Sektör uzmanları bu kadar geniş çaplı bir kapatmanın yalnızca teknik problemlerle açıklanamayacağını belirtiyor. Olası nedenler arasında kötü niyetli yazılım dağıtımı, sahte uygulamalarla yapılan dolandırıcılık girişimleri ve kullanıcı verilerinin ihlali gibi faktörler ön plana çıkıyor. Karar dünya genelindeki bağımsız geliştiriciler arasında ciddi bir tedirginlik yarattı.

Birçok kişi gelecekte hesaplarının benzer şekilde kapatılabileceğini düşünerek Apple’dan daha net ve şeffaf bilgilendirme bekliyor. Buna karşın yüksek sayıda hesabın kapatılması Apple’ın platformu temiz tutmak ve kullanıcı güvenliğini artırmak konusunda kararlı olduğuna işaret ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...