Neden Tek Kameralı Olduğu Belli Oldu: iPhone Air Anakart Tasarımı Ortaya Çıktı!

Merakla beklenen yeni iPhone serisi geçtiğimiz salı günü tanıtıldı. iPhone 17 serisi ile birlikte iPhone Air modeli de sürpriz bir şekilde bizleri karşıladı. 17 ailesinin bir üyesi olmaktan çok kendi başına bir model olan Air, tek kameralı olması sebebiyle eleştirilerin odağında yer aldı. Telefonun anakart tasarımı ise bugün ortaya çıktı.

iPhone Air modelinin anakart tasarımı aslında pek çok soruya da cevap veriyor. Zira telefonun çok ince bir yapıda olması batarya kapasitesi gibi konulara açıklık getirirken cihazın neden tek kameraya sahip olduğunu da bizlere gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone Air Anakart Tasarımı Belli Oldu!

Apple’ın bu hafta tanıttığı ultra ince iPhone Air teknoloji dünyasında büyük merak uyandırdı. Tanıtım sırasında yayınlanan görseller cihazın inceliğinin anakartın tamamen kamera adasına taşınmasıyla sağlandığı yönünde yorumlara yol açmıştı. Ancak gelen yeni bilgiler işin aslında farklı olduğunu gösteriyor.

Apple sızıntılarıyla tanınan ShrimpApplePro, iPhone Air’in anakart tasarımına ait şema görsellerini paylaştı. Görsellere göre cihazda kullanılan A19 Pro işlemci oldukça büyük bir alan kaplıyor. Anakart, yerden tasarruf için her iki yüzeyine bileşenlerin yerleştirildiği “sandviç” yapıda tasarlanmış. Bunun yanında C1X 5G modemi ve N1 kablosuz iletişim çipi de kartın iki tarafına konumlandırılmış durumda. Bu yaklaşım sayesinde Apple yer kazanmayı başarsa da tüm bileşenlerin kamera adasına sığmadığı net şekilde görülüyor.

Tabi bununla birlikte neden 2. kameranın cihazda yer almadığı da anlaşılmış oldu. Ancak burada markanın üzerine gitmek pek doğru bir yaklaşım değil zira diğer akıllı telefon üreticilerinin cihazlarına baktığımızda hiçbirinde Air kadar ince bir cihaz göze çarpmıyor.

Tüm bunların yanında Air'in donanım özelliklerini incelediğimizde bu kadar ince bir telefonda Pro serilerinde kullanılan donanımların yerleştirilmesi de oldukça büyük bir başarı olarak öne çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...